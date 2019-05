È in corso una sparatoria in una scuola vicino a Denver | in Colorado

Giro di California 2019 : il percorso e le sette tappe ai raggi X. Tanta salita - nessuna cronometro; ma anche tre frazioni per l’edizione femminile : Domenica 12 maggio prenderà il via il Giro di California 2019, in programma fino a sabato 18. sette frazioni in linea per un’edizione priva di cronometro da Sacramento a Pasadena, un totale di 1251 km e ben 23 GPM. Contemporaneamente, negli ultimi tre giorni di corsa, avverrà anche la gara femminile, più breve anche nel chilometraggio delle tappe ma comunque sia sullo stesso tracciato degli uomini. E così analizziamo tappa dopo tappa ...

'Grande Fratello' - ESCLUSIVA allo scorso vincitore Alberto Mezzetti : "Mi piace più di una ragazza ora nella Casa" : Uscito da vincitore del reality ho girato l'Italia facendo serate, eventi e presentazioni di spettacoli, così da intraprendere una nuova carriera lavorativa girando in Italia e in tutto il mondo. ...

Bologna - il tribunale dà ragione a due richiedenti asilo : s'iscrivono all'anagrafe | Salvini : faremo ricorso : I giudici smentiscono così il "decreto Salvini", e il ministro dell'Interno reagisce: "Sentenza vergognosa, faremo ricorso"

Bologna - Tribunale smentisce il decreto Sicurezza. Salvini pronto al ricorso - ma il ministero non è citato : Non può certo essere considerato un sindaco disobbediente Virginio Merola, PD,, che a Bologna ha applicato alla lettera la direttiva emanata dal Viminale sui richiedenti asilo. Ora però il Tribunale ...

Concorso docenti - si può accedere per una sola cdc e con la specializzazione per sostegno : Il Ministro Bussetti ha annunciato che sarà bandito il Concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado entro l’estate. Tante sono le domande che si stanno ponendo, in queste settimane, i candidati in merito ai requisiti e all’andamento delle tre prove. Bisogna dire innanzitutto che per partecipare è necessario avere l’abilitazione all’insegnamento della cdc per la quale si partecipa, oppure la laurea più 24 Cfu nelle discipline ...

Bologna - il tribunale dà ragione a due richiedenti asilo : s'iscrivono all'anagrafe | Salvini : faremo ricorso : I giudici smentiscono così il "decreto Salvini", e il ministro dell'Interno reagisce: "Sentenza vergognosa, faremo ricorso"

Migranti - a Bologna il tribunale accoglie il ricorso contro il decreto Salvini : Comune deve dare residenza a 2 richiedenti asilo : La sezione civile del tribunale di Bologna ha imposto al Comune di iscrivere nella propria anagrafe due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso – uno presentato da Avvocati di Strada, l’altro dall’Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) – contro il diniego stabilito sulla base del cosiddetto ‘decreto Salvini‘. A dare la notizia è stato le stesso sindaco Virginio Merola (Pd) con un post sul ...

Il consigliere comunale di Andora Ilario Simonetta - lunedì scorso ha concluso la sua UltraMilanoSanremo al 17° posto : Non solo si è qualificato 'finisher' della corsa podistica più lunga d'Europa, ma ha addirittura conquistato il 17° posto assoluto su 74 partecipanti provenienti da tutto il mondo. 'Sono felice e ...

Casting in preparazione per una serie TV su Francesco Totti e in corso per un musical : Sono in fase di organizzazione le selezioni per una serie TV prodotta da Wildside e tutta incentrata sulla figura del noto campione di calcio Francesco Totti. Sono inoltre aperti in questo periodo i Casting per un importante musical diretto da Chiara Noschese e che andrà in scena a Milano. Una serie televisiva Casting in corso, ma per il momento solo per gli interpreti principali e top secret, per la realizzazione di una importante serie TV, ...

Atletica – Caster Semenya costretta ad una cura ormonale : il TAS respinge il ricorso dell’atleta sudafricana : Il TAS ha preso la sua decisione: rigettato il ricorso di Caster Semenya, l’atleta sudafricana costretta ad abbassare il livello di testosterone Niente da fare per Caster Semenya: il Tas di Losanna ha respinto il suo ricorso, appoggiando così le nuove regole della IAAF, secondo le quali gli atleti con iperandrogenismo saranno costretti ad assumere farmaci per abbassare il loro livello di testosterone. Una decisione presa, dai giudici ...

È in corso una caccia al tesoro in bitcoin che sembra “Ready Player One” : Schermata principale di Satoshi’s Treasure che mostra i primi 5 indizi (screenshot del sito satoshistreasure.xyz) Dopo solo due settimane dal via della più grande caccia al tesoro del web, un partecipante ha già creato un software in grado di aiutare la propria squadra a coordinare gli sforzi investigativi per risolvere gli enigmi. Satoshi’s Treasure è la caccia al tesoro online che ha già chiamato a raccolta oltre 6mila partecipanti (le ...

Genoa - Preziosi pronto a cedere : “Ma nessuna trattativa in corso” : Il Genoa è in vendita, ma non c’è per ora nessuna trattativa in corso. Le conferme, dopo le parole del presidente Enrico Preziosi, sono arrivate anche dall’ad del club rossoblu Alessandro Zarbano. “L’interesse del maggior azionista di vendere la società, anche se al momento non ci sono trattative in corso”, ha detto l’ad durante l’assemblea […] L'articolo Genoa, Preziosi pronto a cedere: “Ma ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Dedico la vittoria a mio papà - sono troppo felice. L’anno scorso mi ero infortunato e ora…” : Matteo Berrettini ha vinto il torneo ATP 250 di Budapest, il Tennista romano si è regalato una giornata fantastica trionfando sulla terra rossa della capitale magiara e mettendo il suo secondo sigillo nel massimo circuito. Il 23enne ha saputo sconfiggere il serbo Filip Krajinovic in rimonta, dopo aver perso il primo set ha alzato la qualità del suo gioco e ha messo in ginocchio l’avversario esibendo una prestazione di assoluto livello ...

Roma - 16enne lasciato al pronto soccorso : “Ferito da 50enne durante una rapina” : Ferito dal proprietario di casa che ha sparato più volte per mettere in fuga i ladri sorpresi nel soggiorno della sua casa di Monterotondo, vicino a Roma. Su questa ipotesi lavorano i carabinieri della compagnia locale, coordinati dalla procura di Tivoli, per ricostruire cosa sia successo al 16enne albanese che sabato sera è stato lasciato da un’auto davanti al pronto soccorso del policlinico Gemelli della Capitale. Il ragazzo è ricoverato in ...