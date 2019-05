Dove ora c’è l’Antartide | un tempo erano solo grandi foreste

Meteo : ancora freddo e temporali - anche nel weekend. Primavera Dove sei? : Qualcuno ha detto Primavera? Sul calendario è arrivata da più un mese ma, specie nelle ultime settimane, il Meteo continua a giocare brutti scherzi. E, stando agli esperti, la situazione non migliorerà nei prossimi giorni. Dal IlMeteo.it fanno infatti sapere che da mercoledì 8 maggio e per tutta la settimana ci aspetta una nuova raffica di piogge e temporali e che anche il prossimo finesettimana non sarà all’insegna del clima mite e delle ...

Milan Bologna - orari e Dove vedere la partita in tv : ... sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Serie A , canale 373/383 sul digitale, e sul canale Sky Sport 251 su fibra e satellite. Il match sarà visibile anche in streaming su Skygo.

Siri indagato - Toninelli : “Doveva dimettersi subito - lo faccia ora per evitare la conta in Consiglio dei ministri” : “Siri? Questa vicenda politica è andata avanti fin troppo, le dimissioni dovevano arrivare prima. Spero che entro mercoledì ci sia passo un suo passo indietro, per evitare che ci sia una inutile conta nel Consiglio dei ministri che vede il M5s in maggioranza”. A rivendicarlo Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine di un convegno organizzato dall’Ance sulle ‘grandi dighe’. ...

Amici 18 - Ricky Martin e Vittorio Grigolo lasciano il programma : 'Ora Dovete camminare da soli' : Finale a sorpresa nella sesta puntata di Amici 18. Ricky Martin e Vittorio Grigolo lasciano il programma: 'Ora dovete camminare da soli'. La squadra bianca e quella blu non avranno più il supporto dei ...

Amici 18 - Ricky Martin e Vittorio Grigolo lasciano il programma : 'Ora Dovete camminare da soli' : Finale a sorpresa nella sesta puntata di . Ricky Martin e Vittorio Grigolo lasciano il programma: 'Ora dovete camminare da soli'. La squadra bianca e quella blu non avranno più il supporto dei loro ...

Boxe – Rissa sfiorata nella cerimonia del peso tra Jacobs e Canelo - si prospetta un incontro infuocato : ecco Dove vederlo [VIDEO] : nella notte un match infuocato: Rissa sfiorata nella cerimonia del peso di Canelo Alvarez v Daniel Jacobs nella notte tra sabato e domenica a partire dall’1:30, i fan della grande Boxe potranno seguire uno dei match più attesi dell’anno, che decreterà il Re mondiale dei pesi medi: nella cornice della T-Mobile Arena di Las Vegas (USA), infatti, si sfideranno il messicano Saul “Canelo” Alvarez e l’americano Daniel “The Miracle Man” Jacobs ...

NBA - Houston 0-2 e spalle al muro : Dove devono migliorare i Rockets in gara-3 : Un lusso che i texani non possono certamente permettersi in gara-3, quella che potrebbe già decidere i destini della loro stagione: da seguire live, a partire dalle 2.30, stanotte su Sky Sport NBA.

Di Battista pronto a tornare - ancora - : «Se dopo le elezioni europee - Dovesse saltare questo governo - mi ricandiderei» : Le domande quindi passano alla politica interna del Movimento. Sulla leadership però Di Battista è chiaro, non ha alcuna intenzione tentare la scalata: «No, questo no. C'è Luigi Di Maio che è capo ...

Mostra Leonardo Da Vinci a Milano sul volo : orari e Dove si trova : Mostra Leonardo Da Vinci a Milano sul volo: orari e dove si trova Dal 3 al 30 maggio 2019 al Palazzo dell’Aeronautica, in Piazza Ermete Novelli, 1, dalle 10 alle 18, sarà ospitata la Mostra su Leonardo Da Vinci “Da Leonardo allo spazio“. La Mostra a ingresso gratuito, omaggia il genio rinascimentale a 500 anni dalla sua morte. La Mostra del Palazzo dell’Aeronautica è dedicata a Leonardo Da Vinci e il tema del volo: ...

Gomorra a EPCC : stasera ospiti Salvatore Esposito e Arturo Muselli. Orari e Dove vedere : Genny Savastano e Enzo "Sangue Blu" divertiti allo stesso tavolo, a scherzare, a ridere - e a prendere torte in faccia - noncuranti di un passato che li ha visti più volte l'uno contro l'altro. ...

"Cosa Dovete ancora imparare" - Myrta Merlino : tanti auguri di buon 1 maggio a Landini&Co : Myrta Merlino fa tanti auguri (amarissimi) di buon Primo maggio a Maurizio Landini e ai sindacati in piazza per la festa dei Lavoratori. "Un sindacato unico, propone Landini. Bene", tuona la conduttrice de L'aria che tira, su La7, dal suo profilo Twitter, "ma soprattutto un sindacato che (ri)impari

Dove celebreranno i sindacati italiani la festa dei lavoratori : Tutela del lavoro, diritti, welfare, sviluppo ed Europa: sono queste le parole chiave al centro delle manifestazioni dei sindacati in occasione del 1 maggio. I confederali hanno scelto la città di Bologna puntando questa volta, oltre che sui temi storici, sull'Europa come una "scelta irrinunciabile" ma nello stesso tempo chiedendo all'Ue di cambiare per offrire prospettive "vivibili" ai giovani. La Confsal celebrerà la festa dei lavoratori ...

Bergamo - viaggio nella provincia Dove c’è lavoro ma mancano i lavoratori. ‘Più del 25% delle aziende ha difficoltà a trovarli’ : Ogni mese, in Italia, ci sono 100mila offerte di lavoro che cadono nel vuoto. “E Bergamo è in cima alla lista tra i territori con maggior bisogno di lavoratori” rivela il presidente di Confindustria della Città dei mille, Stefano Scaglia. Il sistema produttivo bergamasco è in salute: l’export vola, la ripresa economica nel triennio 2013-2016 è stata la migliore della Penisola e la disoccupazione è tra le più basse delle 107 ...

Enna Seconda giornata per il Tale'Tale' Talia. Per gli spettacoli serali debutta al teatro Garibaldi di Enna alle 20 e 30 'Dna- Dove Nasce Ancora' produzione dell'Associazione' : Per gli spettacoli serali del festival Tale' Tale' Talia, ideato dall'associazione l'Alveare e realizzato con il patrocinio e sostegno economico del comune di Enna, Ersu di Enna ed ARS,condotto da ...