Conte a ' Tuttofood'

valtellinanews

(Di martedì 7 maggio 2019) E salito ad oltre 100 miliardi il valore del falso Made in Italy agroalimentare nel mondo con un aumento record del 70% nel corso dell'ultimo decennio ed oggi due prodotti di tipo italiano su tre ...

ITAtradeagency : Ruolo di ICE per #internazionalizzazione del settore #agroalimentare riconosciuto oggi a evento Coldiretti-Filiera… - bottiroli : RT @ITAtradeagency: Ruolo di ICE per #internazionalizzazione del settore #agroalimentare riconosciuto oggi a evento Coldiretti-Filiera Ital… - coldiretti : RT @ITAtradeagency: Ruolo di ICE per #internazionalizzazione del settore #agroalimentare riconosciuto oggi a evento Coldiretti-Filiera Ital… -