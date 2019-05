Coltivavano marijuana per venderla ai pusher | ​a Oristano 14 arresti

ilgiornale

(Di martedì 7 maggio 2019) Francesca Bernasconi Le indagini partite dalla denuncia di uno degli spacciatori, che veniva perseguitato dai fornitori, per debiti. Tra gli arrestati anche un carabiniereQuesta mattina, un maxi blitz dei carabinieri, scattato nelle province die Nuoro, ha portato all'arresto di 14 persone, 13 delle quali sono finite in carcere e una aglidomiciliari. Tra loro anche un carabiniere. I reati contestati sono quelli di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che di estorsione per il recupero crediti, ricettazione, furto e porto illegale di armi.Le indagini erano partite nel luglio del 2018, quando un piccolo spacciatore aveva denunciato i suoi fornitori, che lo perseguitavano per alcuni debiti, legati alla cessione della droga. Lo spacciatore ha permesso ai militari dell'Arma di individuare i responsabili ...