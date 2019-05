Classifica combinata | il Manchester City supera il Psg

calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) I campionati sono ormai nella fase finale ed è il momento dei primi bilanci, sempre molto interessante è lacombinato dei 5 maggiori campionato, dopo l’ultima giornata è andato in scena il sorpasso in. Dopo il successo contro il Leicester ilhato il Psg posizionandosi al primo posto della, si tratta del bilancio più alto tra gol segnati, tiri effettuati, ammonizioni ricevute, tempo di possesso palla, attacco, difesa e duelli aerei. AL terzo posto il Bayern Monaco a 7.02, poi Liverpool (7.01) e dal Barcellona (7). In sesta posizione si piazza il RasenBallsport Leipzig che hato la Juventus, ora in settima posizione con un punteggio di 6.97. Poi in successione il Borussia Dortmund (6.93) e l’Atletico Madrid (6.91). A chiudere la Top 10 c’e’ il Napoli (6.91). Nella Top 20 presenti altre 3 italiane, ...

