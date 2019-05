Canottaggio | Coppa del Mondo 2019 | inizia la stagione Tra certezze | ritorni e un settore

oasport

(Di martedì 7 maggio 2019) Nel fine settimana scatterà ladeldinella cittadina bulgara di Plovdiv, dove furono disputati i Mondiali nel 2018: le regate si disputeranno in un canale artificiale della lunghezza complessiva di 2300 metri, dove la foresta naturale intorno all’impianto fa in modo che ci siano le medesime condizioni per tutte le corsie.Le condizioni dell’acqua, abbastanza calda, fanno sì che il campo di regata sia particolarmente adatto per provare a far segnare dei record del, molti dei quali sono stati ottenuti proprio nei Mondiali del 2018, ed uno di essi è ancora imbattuto. Ora si inaugura ladelSaranno 24 le Nazionali presenti, per un totale di 157 equipaggi e 338 atleti impegnati, mentre non ci saranno gare di para, che vedremo nella seconda e nella terza tappa. Tra i Paesi partecipanti però mancherà l’Italia, ...

