Calciatore si finge malato per seguire l’Ajax | licenziato!

forzazzurri

(Di martedì 7 maggio 2019)licenziato – Una storia incredibile che nei giorni scorsi ha fatto il giro di tutti i media olandesi. La storia, alquanto assurda, coinvolge Jordie Van der Laan,del Telstar, squadra militante nella seconda serie olandese. I fatti sono avvenuti il 30 aprile scorso: il giocatore, da quanto si apprende, ha deciso di darsiper saltare gli allenamenti così da poter volare in Inghilterra e assistere dal vivo al successo delcontro il Tottenham.Il club di Van der Laan non ha preso bene l’accaduto licenziando in tronco ilL'articolosiperl’Ajax:proviene da ForzAzzurri.net.