Al via Miss Europe Continental

ACEA - via libera CdA a emissione bond per massimi 500 milioni euro : Il Consiglio di Amministrazione di ACEA ha autorizzato la possibile emissione, di uno o più prestiti obbligazionari , non subordinati, per un controvalore complessivo nominale fino a un massimo di 500 ...

Fca chiude caso emissioni in Usa. via libera Corte all'accordo da 800 milioni : TORINO - L'accordo per chiudere il caso sulle emissioni dei motori diesel e del mancato rispetto delle norme americane ha avuto il via libera della Corte Usa: Fiat Chrysler Automobiles pagherà intorno ...

Da Miss Abruzzo a inviata tv di 'Ricetta all'italiana' : CHIETI. Da Miss Abruzzo a inviata fra le eccellenze gastronomiche nel programma televisivo "Ricetta all'Italiana" su Rete 4. Lei è Annabruna Di Iorio, eclettica e briosa teatina, che dopo aver ...

Al via il concorso di bellezza internazionale Miss Europe Continental : La suggestiva scenografia del Romano Palace Luxury Hotel di Catania ospiterà la conferenza stampa di presentazione delle tappe siciliane del

AIDS : rischio di trasmissione per via sessuale pari a zero se in terapia : Potrebbe essere un passo in avanti decisivo, quello dimostrato negli ultimi studi, nel contenere una malattia che ancora oggi preoccupa ed di cui sono affette milioni di persone al mondo: l’AIDS. Le nuove terapie offrono un scenario incoraggiante per la lotta contro l’HIV, e sono così efficaci che gli uomini sieropositivi in trattamento non trasmettono più il virus per via sessuale. Questo quanto dimostrato da uno studio pubblicato ...

Siri salvo dopo l incontro con il premier. Sulle sue dimissioni Conte rinvia 'Pazientare - il governo deciderà' : A prescindere dalla questione penale e giuridica che è tutta da leggere, vedere e dimostrare, cosa che non spetta alla politica ma al potere giudiziario, io credo che un dato sia certo: il ...

Regeni - via libera a commissione inchiesta : Via libera all'istituzione della commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni . La Camera ha dato l'ok con 376 voti a favore, 54 astenuti e nessun contrario. Tutti i gruppi hanno votato a ...

Siri - incontro a sorpresa con il premier nella notte. Conte rinvia su dimissioni 'Pazientare - il governo deciderà' : A prescindere dalla questione penale e giuridica che è tutta da leggere, vedere e dimostrare, cosa che non spetta alla politica ma al potere giudiziario, io credo che un dato sia certo: il ...

Caso Regeni - la Camera dà via libera alla nascita di una commissione d’inchiesta : Forza Italia si astiene. Applauso dell’Aula : Dopo ritardi e rinvii, l’Aula della Camera ha approvato l’istituzione di una commissione monoCamerale di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. In favore del varo della commissione hanno votato tutti i gruppi tranne Forza Italia che si è astenuta, dopo la bocciatura di un proprio emendamento. I sì sono stati 379, gli astenuti 54. Un lungo Applauso dell’Aula ha salutato l’approvazione. Ieri, al momento dell’inizio della ...

Caso Regeni - l’Aula è vuota quando si discute della commissione d’inchiesta : presenti 19 deputati che danno via libera : Diciannove. Tanti erano i deputati presenti alla discussione generale per l’istituzione della commissione d’inchiesta sul Caso di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso in Egitto. Otto i parlamentari del Pd, 5 del Movimento Cinque Stelle, 2 di Leu, altrettanti di Lega e Forza Italia. Nessuno di Fratelli d’Italia. I pochi presenti danno il via libera all’istituzione della commissione, che avrà 12 mesi di tempo per ...

Silvia Toffanin fa un chiarimento su Verissimo : “La trasmissione…” : Verissimo, Silvia Toffanin puntualizza: “Vi ricordo che il programma non va in vacanza” Come ogni sabato anche oggi, 27 aprile 2019, Silvia Toffanin alla fine della puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5, ha ringraziato tutti i telespettatori che hanno seguito il programma, tra gli applausi del pubblico presente in studio. E prima dei saluti finali, la conduttrice ha svelato alcune anticipazioni sulla prossima puntata di ...

Dimissioni Magic Johnson - clamoroso retroscena : Buss e Pelinka lo criticavano via e-mail - l’ex presidente li avrebbe scoperti : clamoroso retroscena in merito alle Dimissioni di Magic Johnson dai Los Angeles Lakers: Jeanie Buss e Rob Pelinka si scambiavano delle e-mail nelle quali veniva criticato il suo operato, una di esse è finita, inavvertitamente, nella casella di posta dell’ex presidente Le Dimissioni di Magic Johnson dai Los Angeles Lakers sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. L’ex plenipotenziario giallo-viola non aveva dato alcun segnale ...

Libia - Moavero incontra l’inviato Onu Salamé : “Dialogo con tutti. Con flussi anomali preallertata Commissione Ue” : Continuare a parlare con tutte le parti, coordinamento con la Commissione europea in caso di aumento degli sbarchi, cessate il fuoco immediato e sostegno all’azione delle Nazioni Unite. Sono questi i temi affrontati dal ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, e l’inviato speciale dell’Onu in Libia, Ghassan Salamé. Punti dai quali i due invitano tutti gli attori coinvolti a ripartire per arrivare il prima possibile ...

Ilva - si dimettono i Commissari. Di Maio : "al via Fase 2" : Corrado Carrubba, Piero Gnudi ed Enrico Laghi, Commissari straordinari dell'Ilva, hanno inviato una lettera di dimissioni al Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio . Lo comunica il Ministro ...