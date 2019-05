Wallace è una sciagura | Immobile non segna più

Inter-Lazio : probabili formazioni - Nainggolan in dubbio - Wallace infortunato : Inter-Lazio è un confronto di grande importanza per le due contendenti e per tutte le altre formazioni che stanno lottando per le posizioni che garantiscono la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Si affrontano due squadre che sono rispettivamente in terza e sesta posizione, ma gli ospiti hanno disputato una gara in meno, quella casalinga contro l’Udinese, e in caso di successo nel recupero passerebbero in quinta ...