Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 10 | 30

(Di lunedì 6 maggio 2019)6 MAGGIOORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAINIZIAMO DALLA A1FIRENZE CON DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 487+000 IN DIREZIONE FIRENZE SI SONO FORMATI 3 KM DI CODA TA ORTE E ATTIGLIANO CON TENDENZA ALL’AUMENTO PER TRAFFICO E’ BLOCCATO PRESTARE ATTENZIONE PASSIAMO AL RACCORDO CON RALLENTAMENTI N INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E LA LAURENTINA PROSEGUENDO TROVIAMO CODE IN SMALTIMENTO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA LA PISANA E L’AURELIA E PIU’ AVANTI DI NUOV RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA A24TERAMO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAFIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI CODE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA SULLA A91FIUMICINO CI SI INCOLONNA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL CENTRO SI ...

