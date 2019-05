Scomparsa Maria Chindamo | a Limbadi un corteo per rompere il muro del silenzio

Più di 1000 giorni senza te! Maria Chindamo - il dolore nell’anniversario della Scomparsa : "Mille giorni senza te, mille giorni senza giustizia". Nel terzo anniversario della scomparsa di Maria Chindamo , la mamma di tre figli sparita da Limbadi, familiari e amici hanno chiesto giustizia e verità... "per rompere il muro del silenzio e dell'omertà, per chiedere che vengano intensificate le indagini per conoscere le facce di mandanti esecutori di questo orribile crimine". Secondo le ipotesi della Procura l'imprenditrice sarebbe ...

Ansia per Maria Angela - sparita da Mantova : dopo 6 anni è ancora una donna Scomparsa : A 6 anni di distanza dalla sua scomparsa la famiglia di Maria Angela è più che mai convinta che non si sia trattato di un allontanamento volontario, ma che alla donna sia accaduto qualcosa. È stata vista per l'ultima volta domenica 3 marzo 2013. Una telecamera l'ha ripresa mentre usciva di casa lasciando la porta aperta, come se dovesse rientrare.Continua a leggere

Maria Chindamo - Scomparsa in terra di ‘ndrangheta. Qui l’onore conta più dell’amore : Federica ha appena compiuto 18 anni. La sua però non è stata un’adolescenza come tutte le altre. Nel 2015, infatti, quando era ancora una ragazzina, ha perso il padre, Ferdinando. L’uomo si è ucciso perché non accettava la fine della relazione con Maria, sua moglie e mamma di Federica e di altri due figli. Una cosa che non è andata giù in una terra in cui prevalgono logiche di tipo mafioso che non consentono troppe libertà alle donne. E, ...