Rissa continua per un voto. Il governo resta nel pantano : Al Quirinale non nascondono la crescente preoccupazione: i conti vanno a rotoli, l'economia è ferma, il decreto Crescita è una pezza fredda. E il rischio che si vede dal Colle non è quello di una ...

La Rissa continua tra Di Maio e Salvini è un costo per la nostra democrazia - il governo vada a casa : 'La rissa continua tra Di Maio e Salvini rappresenta per l'Italia e per la sua democrazia un costo enorme. L'immobilismo e l'incertezza sono un pericolo per l'economia che è ferma e per le famiglie che ne pagano il prezzo. Governare insieme e litigare su tutto bloccando il Paese è il massimo dell'irresponsabilità. Lo sanno tutti, cittadini, giovani, ...