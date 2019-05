Più attuale non può lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro | Pie in Italia

optimaitalia

(Di lunedì 6 maggio 2019)Era stata annunciata lo scorso gennaio la beta di Android 9.0 Pie per lo6 Pro, ma soltanto adesso è stata predisposta la distribuzione della versione finale per il modello globale. Da poco tempo il rilascio è partito anche in, relativamente ad un pacchetto dal peso di circa 1.7GB (consigliato il download sotto rete Wi-Fi), con passaggio alla MIUI 10.3.2.0.Non aspettatevi di vedervi segnalate tutte le novità associate all'interno del changelog (evidentemente le modifiche apportate sono così tante da non starci tutte nel registro relativo): dalle prime testimonianze di chi ha già provveduto all'installazione è parso di capire che la release sia stato in grado di aumentare la stabilità e la velocità del sistema operativo, migliorando lo sblocco tramite il lettore di impronte digitali o con riconoscimento facciale. Inclusa la funzionalità 'SOS Emergenza', che ...

marattin : Le province ora fanno solamente manutenzione strade e scuole. Dalla bocciatura del referendum 2016, i governi (prim… - Simosalva73 : @ilmessaggeroit I nuovi vigili che fine hanno fatto? Il cambiamento è sempre più evidente quanto l’inadeguatezza de… - OptiMagazine : Più attuale non può lo #XiaomiRedmiNote6Pro: Pie in Italia -