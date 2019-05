Mosca | la hostess eroina | così ha salvato 37 persone dall' aereo in fiamme

Così ho spinto le persone fuori! Incendio sull’aereo a Mosca - il racconto della hostess eroina : La testimonianza di Tatyana Kasatkina, 34enne hostess a bordo del Superjet-100 Sukhoi che ha preso fuoco uccidendo 41 persone , tra cui due bambini, all'aeroporto Sheremetyevo a Mosca : "Tutti gridavano che stavamo andando a fuoco, ma non si vedevano fiamme in quel momento. Ho tirato un calcio alla porta e spinto fuori i passeggeri", ha detto la donna ai media locali. "Ho spinto fuori le persone , alcuni li ho letteralmente ...

Aereo in fiamme a Mosca - Aeroflot : "Evacuazione in 55 secondi" | Una hostess : "La gente gridava e chiamava i familiari" : Il comitato investigativo russo ha annunciato che sta valutando, come una delle possibili cause dell'incendio mortale a bordo dell'SSJ100 di Aeroflot, le "scarse competenze professionali dei piloti"