La mappa di Rage 2 sarà più piccola rispetto a quella di Just Cause 4 | ma ci saranno più

(Di lunedì 6 maggio 2019)2 è l'atteso FPS frutto dalla collaborazione tra id Software e Avalanche Studios (creatori della serie) e catapulterà il giocatore in un folle mondo post apocalittico denso di caos e violenti sparatorie che lo aspetteranno dietro ogni angolo.Come riporta Gamingbolt, con queste premesse viene da chiedersi quantoeffettivamente grande ladel gioco, secondo lo studio director di id Software Tim Willits, avremo si unapiùdi4, ma con un focus maggiore sulle attività da svolgere."La grandezza fisica (della) è minore ma è più ricca di cosa da fare. Quindi non avremo aerei, non volerete per migliaia di kilometri, bensì come avete avuto modo di vedere durante le prove del gioco, abbiamo cercato di mettere qualcosa di divertente dietro ogni angolo. Volevamo rendere il gioco denso e più compatto. E' grande, ...

