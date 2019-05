Keanu Reeves | John Wick e l' enigma del killer

Keanu Reeves - splendido 50enne per Saint Laurent : Dopo il rapper Travis Scott, Saint Laurent ha reclutato un altro celebre volto per la nuova campagna dedicata alla moda uomo per l’Autunno/Inverno 2019. Questa volta si tratta nientemeno che di Keanu Reeves, leggendario attore lanciato alla grande da pellicole di culto come Point Break, Piccolo Buddha, Belli e dannati e diventato celebre nel mondo vent’anni fa con la trilogia Matrix interpretandone il protagonista. Oggi ...

Keanu Reeves è il nuovo volto di Saint Laurent - e non è una bufala : Dopo Travis Scott, è Keanu Reeves il volto della nuova campagna firmata dalla maison Saint Laurent. L'annuncio, come succede spesso negli ultimi tempi nel mondo della moda, è arrivato attraverso la pagina ufficiale di Instragram del direttore creativo Anthony Vaccarello e della maison stessa. Gli scatti sono stati affidati al fotografo britannico David Sims, al momento ne sono stati veicolati solo due e ritraggono l'attore ...

Keanu Reeves guida ancora la moto di Matrix (e non solo) : La storia d'amore tra le moto e Keaunu Reeves dura da molti anni, anche da prima della sua memorabile interpretazione in Matrix Reloaded, dove è protagonista nel traffico con una splendida Ducati 998. Un mezzo che Reeves ancora possiede e che ama guidare, come ha raccontato ai nostri colleghi di GQ USA: «Questa moto è incredibile. È viscerale, vibra e suona come nessun'altra. È fantastico ricevere le sue sensazioni. guidarla mi aiuta a sgombrare ...

John Wick 3 – Parabellum : Keanu Reeves dice addio al suo cane nella nuova clip del film d’azione! : John Wick 3 – Parabellum: Pubblicata su Twitter una nuova clip ufficiale del film d’azione che uscirà al cinema in Italia il prossimo 16 maggio e che vede come protagonista la star di Hollywood nonché uno degli attori più amati dai fan Keanu Reeves. Nuovo poster di ‘John Wick 3’ tenacemente.com #JohnWick3 #KeanuReeves Pubblicato da TenaceMente su Giovedì ... Leggi tuttoJohn Wick 3 – Parabellum: Keanu Reeves dice addio ...

Keanu Reeves : panico in volo per la star di John Wick 3! : Keanu Reeves costretto ad affrontare un atterraggio di emergenza, ha continuato il viaggio in bus, facendosi scattare foto dagli altri passeggeri. Momenti di preoccupazione per Keanu Reeves: la star di Hollywood ha fronteggiato un atterraggio di emergenza durante il volo United da San Francisco a Burbank, Los Angeles. L’aereo a causa di un’avaria è atterrato a Bakersfield ... Leggi tuttoKeanu Reeves: panico in volo per la star di ...

John Wick 3 : Keanu Reeves contro il mondo nel nuovo trailer di Parabellum : John Wick ha infranto le regole del Continental, finendo per essere dichiarato un excomunicado dall'istituzione. I più feroci assassini del mondo vogliono ucciderlo, e lui non può più contare su alcun territorio neutrale. L'unica maniera in cui potrebbe sopravvivere? Ammazzare tutti! Chiaramente non sarà proprio un'impresa facile, ma per ...

Keanu Reeves e Alex Winter annunciano la data di uscita di Bill & Ted Face The Music : Preston Esq., Winter , e Theodor "Ted" Logan, Reeves , salveranno il mondo a suon di Musica. Questa la sinossi ufficiale del film che vedrà diverse partecipazioni straordinarie di celebri Musicisti: ...

John Wick - Capitolo 2 - Italia 1/ Streaming video del film con Keanu Reeves : John Wick - Capitolo 2 torna in onda su Italia 1 a partire dalle ore 21.30 di oggi 18 marzo 2019. Un thriller appassionante e coinvolgente

Keanu Reeves : 5 cose che forse non sai sulla sua vita privata : Tra gli attori più amati del mondo, è anche uno di quelli che la vita ha messo più duramente alla prova

John Wick – Capitolo 2 : trama - cast e curiosità del film con Keanu Reeves : John Wich si era rivelato un successo troppo grande per non pensare a un sequel: così tre anni dopo è uscito nelle sale il film dal titolo John Wick – Capitolo 2 sempre con il bravissimo Keanu Reeves (oltre a Matrix ricordiamo Speed e 47 Ronin). La seconda pellicola dedicata allo spietato killer in pensione ma non troppo ricalca la stessa ricetta del primo film aumentando esponenzialmente il numero delle sparatorie e dei morti ammazzati. ...

John Wick - Italia 1/ Streaming video del film con Keanu Reeves - 11 marzo 2019 - oggi - : John Wick va in onda oggi, lunedì 11 marzo 2019, a partire dalle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2014

JOHN WICK - ITALIA 1/ Curiosità sul film con Keanu Reeves - 11 marzo 2019 - oggi - : JOHN WICK va in onda oggi, lunedì 11 marzo 2019, a partire dalle ore 21:20 su ITALIA 1. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2014