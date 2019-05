Juve | anche Marchisio festeggia il suo ottavo scudetto di fila | «È davvero W8NDERFUL»

La Juve scambierebbe Pjanic per Casemiro - anche se il sogno rimarrebbe Pogba : La Juventus, pur avendo a disposizione Cristiano Ronaldo, il top degli attaccanti, in Champions League non è andata oltre i quarti, infatti è stata eliminata dall'Ajax, squadra di minor livello tecnico ed economico, segno che l'organico necessita di qualche altro innesto di spessore per innescare al meglio CR7. Aspettando il summit tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri per capire se le parti proseguiranno il sodalizio, si guarda già al ...

Tragedia di Superga - anche la Juventus ricorda il “Grande Torino” : Non solo lo striscione dei tifosi, apprezzato da Cairo, in occasione del derby di ieri sera, ma anche la nota del profilo ufficiale Twitter della Juventus, che ricorda il Grande Torino a 70 anni dalla Tragedia di Superga. Ecco il post. “Il 4 maggio 1949 scompariva il Grande Torino. A 70 anni dalla Tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricordo di quei campioni straordinari“. Tragedia di Superga, Gravina: “Ricordo del ...

Grande Torino - a Superga anche una delegazione dello Juventus Museum : Torino - Una targa alla memoria del Grande Torino a Superga , a fianco della lapide che reca i nomi delle 31 vittime dell'incidente aereo che, il 4 maggio di settant'anni fa, strappo alla città e a ...

Mercato Juventus : 6 cessioni - rivoluzione totale. Rischia anche Pjanic : Mercato Juventus- Fabio Paratici si prepara a metter mano alla nuova Juventus del futuro. Nascerà una nuova squadra totalmente rivoluzionata in ogni settore del campo. Come noto, Barzagli appenderà le scarpette al chiodo al termine della stagione, quasi certa anche la mancata conferma di Caceres. Resta in bilico anche il futuro di Alex Sandro, il […] More

Calciomercato Juventus - Ruben Dias : bianconeri in vantaggio sul Manchester United (RUMORS) : La caccia al difensore per il prossimo Calciomercato della Juventus entra nel vivo. La novità è che il primo della lista ora sarebbe Ruben Dias, centrale di 21 anni del Benfica, che sembra aver scavalcato i vari De Ligt e Manolas. In Portogallo, da qualche giorno, insistono per il trasferimento del promettente centrale lusitano ai Campioni d’Italia ma Paratici non è l’unico ad averlo messo nel mirino, anche il Manchester United, infatti, sarebbe ...

Sanchez-Juventus - nuove conferme dall’Inghilterra : le ultimissime : Sanchez-Juventus – Continuano le voci di calciomercato sulla Juventus, i dirigenti bianconeri stanno valutando sia le operazioni in entrata che quelli in uscita. Uno dei nomi riportati da TuttoJuve, per voci dall’Inghilterra, è quello dell’attaccante del Manchester United Alexis Sanchez. Per il cileno sarebbe un ritorno in Serie A, dopo il trampolino della sua carriera a Udine. Leggi anche: Ceballos Juventus, […] More

Guardiola-Juventus - il sogno prende forma : spunta anche Deschamps : GUARDIOLA JUVENTUS- La Juve sogna il nuovo colpo del secolo, questa volta per quel che riguarda la panchina. Come trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il PSG starebbe sondando con forte insistenza la pista Allegri. Un assalto che potrebbe concretizzarsi con l’addio dell’attuale tecnico bianconero a fine stagione. Un divorzio dalla Juventus che potrebbe spingere […] More

Napoli - dieci anni di Europa. Anche meglio della Juve : «Il Napoli è in Champions League per il quarto anno di seguito e con 4 giornate di anticipo sulla fine del campionato. Siamo l’unica squadra italiana in Europa da 10 anni di fila». Così la SSC Napoli ha festeggiato l’artitmetica qualificazione in Champions League della formazione di Ancelotti a quattro giornate dalla fine. La Juve fallì con Delneri meglio della Juventus che ha toppato la stagione europea del 2011-2012 quando chiuse al ...

Calcio femminile - la Juve batte la Fiorentina e vince anche la Coppa Italia : anche la Coppa Italia è della Juve, che così fa il doblete al femminile. batte la Fiorentina per 2-1 caratterizzando il primo tempo con due reti, controllando, subendo gol nel finale, senza poi ...

Dopo lo scudetto - anche la Coppa Italia : Juventus Women pigliatutto : Una doppietta è riuscita quest'anno in casa Juve, l'hanno fatta le ragazze di Rita Guarino, tricolori e vincitrici della Coppa Italia. Hanno battuto di nuovo la Fiorentina, un remake del duello ...

Non solo lo Scudetto - la Juventus femminile fa sua anche la Coppa Italia : Fiorentina ko 2-1 : Coppa Italia femminile: dopo lo Scudetto la Juventus festeggia ancora, Fiorentina ko 2-1 La Juventus femminile dopo lo Scudetto, si aggiudica anche la Coppa Italia di calcio femminile. Le bianconere si sono imposte in finale per 2-1 sulla Fiorentina, allo stadio Tardini di Parma grazie ai gol di Ekroth all’8′ e di Cernoia al 30′. Nella ripresa al 29′ gol viola con Bonetti. Per la Juventus è la prima Coppa nazionale ...

Juve : Allegri - anche con l'Inter un undici inedito. Cambierà 38 formazioni? : Massimiliano Allegri questa volta ci è andato vicino. La Juve del derby d'Italia è stata molto simile a quella di Juventus-Fiorentina dello scorso weekend: la stessa squadra per dieci undicesimi, con ...

Inter-Juventus - Chiellini si gonfia il petto : “anche stasera noi più forti di tutti” : Le dichiarazioni di Giorgio Chiellini al termine di Inter-Juventus: il difensore bianconero orgoglioso del risultato ottenuto “Abbiamo dimostrato anche questa sera di essere i più forti, con tutto il rispetto per l’Inter, abbiamo stravinto il campionato. La vera Juventus l’abbiamo vista nel secondo tempo”. Con queste parole Giorgio Chiellini, ai microfoni di Dazn, ha commentato il pareggio per 1-1 contro ...

Inter-Juve - anche il c.t. del Portogallo a San Siro : Uno spettatore d'eccezione per Inter-Juventus . A San Siro, questa sera, è atteso anche il commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos . Come scrive il Corriere dello Sport , il c.t. campione d'Europa assisterà da vicino alla prestazione dei bianconeri Cristiano Ronaldo e João Cancelo.