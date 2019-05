Clima | Onu | Un milione di specie animali a rischio estinzione

Cambiamenti Climatici - ONU : “La distruzione della natura minaccia l’umanità” : La distruzione della natura minaccia l’umanità “almeno tanto quanto i Cambiamenti Climatici indotti dall’uomo“: sono le parole di Robert Watson, a capo della piattaforma intergovernativa ONU per le scienze e le politiche sulla biodiversità e i servizi ecosistemici. “Abbiamo una finestra di opportunità per agire prima che sia tardi“, ha spiegato il capo dell’Ipbes, innanzi a diplomatici di 130 nazioni che ...

Clima - Onu : 1 milione di specie verso l’estinzione causata dagli umani : Tra 500mila e un milione di specie animali e vegetali potrebbero estinguersi “nei prossimi decenni” a causa delle azioni umane. L’allarme arriva da una bozza di rapporto delle Nazioni unite, in cui viene descritto come l’umanità abbia minato le risorse naturali del pianeta, da cui dipende la sopravvivenza stessa della vita. La crescente perdita di aria pulita, acque potabili, foreste che assorbano la Co2, insetti che ...

Clima - l’ONU insieme alle popolazioni indigene : “coesistono in armonia con la natura e la proteggono” : L’ONU ha dedicato alle popolazioni autoctone una speciale attenzione durate il 2019, prendendo come esempio il loro stile di vita in relazione con la natura. Questi popoli rappresentano il 6% della popolazione mondiale, ma anche il 15% dei poveri, vivono in 90 paesi e sono depositari di 5 mila culture diverse, sono un’importante barriera contro i cambianti Climatici vivendo da secoli in armonia con la natura: sono i popoli ...

Portiamo in Italia la Conferenza Onu sul Clima 2020 : Con un voto convergente fra maggioranza e opposizione, quindi con larghissimo consenso, la Camera dei Deputati ha votato una mozione che impegna il governo a proporre in sede ONU la candidatura dell'Italia per ospitare la 26^ Conferenza mondiale delle parti (COP 26) sul clima nel 2020, a 5 anni dall'Accordo di Parigi.Oltre all'Italia, fra i Paesi canditati, ci sono la Turchia e il Regno Unito. La Turchia però non ha ancora ratificato ...

Rappresentante cinese all'Onu : "impegno congiunto della comunità internazionale per affrontare il cambiamento Climatico" : Dunque, la comunità internazionale deve rafforzare ulteriormente le azioni da attuare in merito per promuovere in tutto il mondo una riconversione ecologica, fondata sulla bassa emissione di carbonio.

Clima - Costa all’Onu : “Sforzi per seguire le indicazioni della scienza” : “Alla Cop 24 in Polonia lo scorso dicembre abbiamo prodotto un insieme di regole per l’attuazione dell’accordo di Parigi che sono comuni, sufficientemente robuste, equilibrate e tarate sulle capacita’ e gli impegni nazionali di ciascuno, in linea con quanto ci eravamo prefissati. Ora, a nostro avviso, e’ assolutamente prioritario rivolgere tutti i nostri sforzi perche’ si assicuri l’elevazione ...

Clima - Sommaruga all’Onu : “Misure incisive per la tutela dell’ambiente” : La consigliera federale Simonetta Sommaruga, in occasione della Conferenza dell’Onu sull’ambiente a Nairobi, ha chiesto misure incisive per la tutela del suolo, dell’acqua e dell’aria, tramite un inasprimento della politica Climatica a livello internazionale e regole vincolanti per la salvaguardia delle risorse naturali. “Le sfide di protezione dell’ambiente possono essere affrontate solo ...

Clima - l’Onu : “In Artico +3-5°C nel 2050 anche con il taglio della CO2” : anche se il mondo dovesse tagliare le emissioni di gas serra in linea con l’accordo di Parigi del 2015, le temperature invernali nell’Artico aumenteranno di 3-5 gradi entro il 2050 e di 5-9 gradi entro il 2080, devastando l’area e scatenando l’innalzamento del livello del mare in tutto il mondo. Lo afferma un nuovo rapporto dell’Onu sull’ambiente. Il rapido scongelamento del permafrost potrebbe persino ...

Clima - il report ONU parla chiaro : ultima chance per la Terra - “siamo a un bivio e urge una scelta politica adesso” : “La scienza è chiara. La salute e la prosperità dell’umanità sono direttamente legate allo stato del nostro ambiente. Siamo ad un bivio. O continuiamo sulla strada attuale, che porterà a un futuro terribile per l’umanità, o ci concentriamo su un percorso di sviluppo più sostenibile. Questa è la scelta che devono fare i nostri leader politici, ora“. Questo il commento di Joyce Msuya, direttore esecutivo facente funzione ...

Clima - ONU : la temperatura dell’Artico aumenterà di 3-5°C entro il 2050 : Secondo il rapporto presentato oggi a Nairobi dall’ONU, la temperatura dell’Artico subirà un aumento compreso tra i 3 e i 5°C entro il 2050, una situazione che “devasterà” la regione e provocherà l’innalzamento del livello degli oceani in tutto il pianeta. “L’idea è di sottolineare le relazioni tra l’Artico e le sue connessioni globali e ottenere soluzioni che possano aiutare anche il resto del ...

Clima - Onu : smog causa 1/4 morti mondo : 13.00 Un quarto delle morti premature e delle malattie in tutto il mondo è legato all'inquinamento e ai danni all'ambiente causati dall'uomo.Così l'Onu in un rapporto,presentato a Nairobi, in Kenya, sullo stato del pianeta. "Le emissioni inquinanti nell'atmosfera,di sostanze chimiche che contaminano l'acqua potabile e la distruzione accelerata degli ecosistemi fondamentali per la sopravvivenza di miliardi di p persone causano una sorta di ...