Cadence of Hyrule | il gioco che unisce Crypt of the Necrodancer e Zelda potrebbe arrivare

eurogamer

(Di lunedì 6 maggio 2019)ofof theè stato originariamente rivelato durante il Nindie Direct di marzo ed è un particolare titolo cheof the, sviluppato da Brace Yourself Games e pubblicato da Spike Chunsoft.Per quanto riguarda una data di uscita, ilè attualmente programmato per la "primavera 2019" sul sito ufficiale di Nintendo. Tuttavia, una recente email di Nintendo Europe - che promuove tutti i giochi che arriveranno su Switch in questo maggio - includeoftra le prossime release, quindi, con un po' di fortuna, potremmo giocare a questo action adventure entro questo mese, riporta Nintendolife.Per chi si fosse perso l'annuncio al Nindie,ofè modellato sull'originale titolo di combattimento ritmico di Brace Yourself Games,of the. Nel nuovo, potrete giocare come Link o Princess ...

Eurogamer_it : #CadenceofHyrule in arrivo a maggio? - nicorobin4444 : RT @NintendoHall: Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer: il titolo potrebbe arrivare già da maggio su Nintendo Switch - nicorobin4444 : RT @NintendoHall: Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer: il titolo potrebbe arrivare già da maggio su Nintendo Switch -