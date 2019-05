Bitcoin Play | arrivano i quiz a premi per guadagnare satoshi

È in corso una caccia al tesoro in Bitcoin che sembra “Ready Player One” : Schermata principale di Satoshi’s Treasure che mostra i primi 5 indizi (screenshot del sito satoshistreasure.xyz) Dopo solo due settimane dal via della più grande caccia al tesoro del web, un partecipante ha già creato un software in grado di aiutare la propria squadra a coordinare gli sforzi investigativi per risolvere gli enigmi. Satoshi’s Treasure è la caccia al tesoro online che ha già chiamato a raccolta oltre 6mila partecipanti (le ...