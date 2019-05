Apple nel mirino della Ue dopo le accuse di Spotify

Google Pay e Apple Pay supportati da alcuni servizi governativi nel Regno Unito : Il governo britannico ha deciso di accettare come metodi di pagamento per i servizi offerti anche soluzioni come Google Pay e Apple Pay. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Pay e Apple Pay supportati da alcuni servizi governativi nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

Cast e personaggi di Dead to me su Netflix - dolore e amicizia si intrecciano nella dark comedy con Christina Applegate : Negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare spesso di dark comedy. Prodotti non esattamente comici, ma neppure così tragici da poter essere definiti secondo generi tradizionali. Dead to me su Netflix si inserisce in questa zona grigia: è una serie che vuole far riflettere, lasciando però un po' di spazio anche al sorriso. Per farcela si affida a un team creativo di prim'ordine, composto da veterani del mondo comedy a stelle e strisce. I ...

Apple Watch continua a dominare il settore smartwatch nel Q1 2019 ma Samsung è in crescita : Il nuovo report di Counterpoint Research ha confermato che il settore degli smartWatch è in costante crescita e nel Q1 del 2019 ha fatto registrare un +48%

Locali ex Rinascente a Genova - appello ai grandi marchi. Nell’elenco Adidas e Apple : Incentivi per chi volesse aprire, trattative con la Carige proprietaria dei muri e una lista di marchi di primo piano da coinvolgere: ecco la strategia del Comune per riempire il vuoto lasciato dalla Rinascente

Nell’ultimo trimestre i ricavi di Apple sono scesi del 5 per cento - di nuovo : Nel suo ultimo trimestre (il secondo trimestre fiscale 2019, che si è concluso il 30 marzo) Apple ha prodotto ricavi per 58 miliardi di dollari, con una riduzione del 5 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato più significativo

Microsoft nel "club del trilione" - sorpassa Apple per capitalizzazione : Microsoft entra nel 'club del trilione', diventando la terza società americana ad aver superato i mille miliardi di dollari di valore di mercato, dopo Apple e Amazon. Il titolo del colosso di Redmond fondato da Bill Gates ha aperto la giornata di contrattazioni a Wall Street con un balzo di oltre il 5%, oltrepassando i 130,51 dollari e superando per la prima volta la soglia del trilione di capitalizzazione, a 1002 miliardi di ...

Apple - l'iPhone 5G arriverà solo nel 2020 e avrà un modem Qualcomm : La scorsa settimana Apple e Qualcomm hanno raggiunto un accordo sullo scontro legale che le vede protagoniste nei tribunali di tutto il mondo riguardo le royalty. 'L'accordo include un pagamento da ...

Apple : in prima linea nel riciclo - ecco Daisy il robot che recupera i materiali da riutilizzare : Apple, dimostra la suo volontà nella causa green ed aumenta gli sforzi nel campo della sostenibilità ambientale. La compagnia di Cupertino ha annunciato un ampliamento dei programmi di riciclo che quadruplica il numero di punti vendita a cui i clienti statunitensi possono restituire il proprio iPhone affinché venga smontato da Daisy, il robot della catena di riciclo. Apple ha anche reso nota l'apertura di un Material Recovery Lab che si ...

Apple ancora in pista nella guida autonoma : alla ricerca di un “design rivoluzionario” : Apple crede nella guida autonoma, è quanto di evince, dato che la compagnia di Cupertino avrebbe avuto incontri con quattro aziende fornitrici di sensori per auto autonome e starebbe contemporaneamente lavorando per riuscire a realizzarli in proprio. Lo ha riferito il sito della Reuters, citando tre persone a conoscenza dei fatti. Questi incontri sono stati incentrati sui sensori di nuova generazione di tipo LIDAR, una tecnologia di ...

Apple avrebbe investito oltre 500 milioni di dollari nel servizio Apple Arcade : Come segnala Tweaktown, Apple starebbe spendendo fino a mezzo miliardo di dollari per il suo nuovo servizio di gioco Apple Arcade e prevede di investire in progetti a lungo raggio. Apple sta adottando un approccio unico per sfruttare il mercato dei giochi. Non contento di generare entrate dai giochi mobile freemium, la società ha creato un nuovo servizio che assomiglia più a Xbox Game Pass che alla nuova piattaforma Stadia di Google. Il colosso ...

Huawei mira a spedire oltre 250 milioni di smartphone nel 2019 e si prepara a fornire chip 5G ad Apple : Huawei ha grandi progetti per il 2019, incluso riuscire a superare il grande risultato ottenuto lo scorso anno con oltre 206 milioni di smartphone spediti

Accuse pesanti per Apple : Antitrust indaga su posizione dominante nell’App Store : Apple non se la sta passando davvero bene in questo momento. Le vendite dei suoi iPhone non sono esaltanti, i suoi nuovi servizi di streaming di contenuti video, news e finanziari rischiano di essere accolti tiepidamente dal pubblico e ora giunge anche l'accusa da parte dell'Antritrust olandese di aver abusato della sua stessa posizione dominante in App Store. La colpa imputabile all'azienda californiana non è certo di poco conto e rischia di ...

Julianne Moore nella serie tv Apple di Stephen King e JJ Abrams : Stephen King è sempre più presente nel mondo delle serie tv e dei film: il suo prossimo progetto vedrà protagonista Julianne Moore . Lo scrittore americano, le cui opere sono state trasposte al cinema ...

[La storia] Un progetto italiano coinvolge Apple nella lotta alle fake news : Un progetto italiano rivolto ai giovani riesce a coinvolgere Apple nella lotta alle fake news. La buona notizia ha come protagonista l' Osservatorio permanente giovani editori , Opge, creato a Andrea ...