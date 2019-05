Anime fragili in cerca di redenzione

huffingtonpost

(Di lunedì 6 maggio 2019) Sullo sfondo di una Milano ossimorica, Nero, ingegnere affermato, sposa Scura, una donna affascinante che lavora nel campo della moda. Dalla loro unione nasce Ricola che, col tempo, diventa un’adolescente problematica e infelice.Nel frattempo Blanca, giunta in Italia dal Perù insieme al figlio Manuel, conduce una vita misera e non riesce a riscattare la sua condizione, garantendo un futuro poco sereno al figlio divenuto oramai adolescente. Un giorno incontra Nero e i due si innamorano, ma questo amore non potrà mai essere vissuto alla luce del sole. Grigio, intanto, musicista e insegnante frustrato, ripensa al suo amore di gioventù, Scura, e vorrebbe rivederla ancora per stare con lei.Questa è la trama di ″Affetti Collaterali″: il nuovo romanzo scritto da Eleonora Molisani e pubblicato dalla casa editrice Giraldi Editore.Il romanzo ...

