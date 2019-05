ilfogliettone

(Di lunedì 6 maggio 2019) Servira' anche a preparare al meglio Roma e, soprattutto, Parigi, ma stavolta il "MutuaOpen", quarto Masters 1000 stagionale in corso sui campi inbattuta della "Caja Magica" della capitale spagnola offre qualche spunto di interesse in piu'. Merito di Fabioe Rogercheno sul 'rosso' rispettivamente dopo il trionfo di Montecarlo (e l'infortunio) e addirittura dopo tre anni di lontananza. L'azzurro, sempre 12mo nel ranking Atp, e'to in campo dopo due settimane di pausa e lo ha fatto nel primo turno del doppio in coppia con lo svedese Lindstedt contro l'inedito duo Nishikori-Del Potro., che ha saltato sia Barcellona che 'Estoril' per recuperare dalla lesione muscolare riportata nella finale nel Principato, ha mostrato una buona tenuta fisica anche se non e' servita a portare a casa il match: 5-7 6-4 10-4 i parziali in favore di Nihikori e ...

ilfogliettone : A Madrid riecco Fognini, torna su terra Federer - -