Un 5 maggio all’insegna di Huawei P30 Lite e P20 Lite | il prezzo torna a far parlare di sé

(Di domenica 5 maggio 2019)Stiamo vivendo nuovamente un weekend interessante per quanto concerne la possibilità di acquistare device che in Italia sono diventanti o stanno diventando molto popolari, come nel caso dei variP30e P20. Come spesso avviene in queste circostanze, anche oggi 5troviamo Amazon in prima fila nel proporci delle soluzioni che potrebbero fare la differenza. Proviamo dunque ad esaminare le due proposte, in modo da comprendere quale sia attualmente il miglior rapporto tra qualità eche possiamo sfruttare in Italia.Il resoconto comincia con l'ultimo arrivato, perché da alcuni giorni a questa parte la possibilità di acquistare unP30con uno sconto di 30 euro su Amazon potrebbe fare la differenza per chi è alla ricerca di un nuovo dispositivo. A questo vanno aggiunti i soliti regali diassociati all'acquisto del modello, di cui vi abbiamo ...

