Tris del Chelsea - Sarri ora è 3/o : ANSA, - ROMA, 5 MAG - Il Chelsea vince 3-0 contro il Watfird e balza al terzo posto in classifica di Premier a una giornata dal termine del campionato. Succede tutto nella ripresa con i gol di Loftus-...

Castellammare - Vento forte e palo in bilico - rimossi alcuni sTriscioni della Juve Stabia a Corso Garibaldi : La festa della promozione in B delle vespe potrà avere inizio, ma non sarà possibile abbellire le strade della città con alcuni addobbi. Infatti, proprio stamattina nei pressi di Corso Garibaldi i ...

STriscia la notizia - Michelle Hunziker nella storia : guinness mondiale della bella svizzera : Domani, lunedì 6 maggio, Michelle Hunziker taglia il traguardo delle 1000 puntate a Striscia la notizia. La showgirl svizzera, alla sua quindicesima edizione, ha esordito dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci il 27 settembre 2004, al fianco di Ezio Greggio. La Hunziker è la conduttrice

Israele - razzi e bombardamenti nella STriscia di Gaza : escalation militare - sull'orlo della guerra ufficiale : Venti di guerra in Israele. Sale il bilancio dei morti nelle violenze in Medio Oriente dove continua il lancio di razzi da Gaza e la risposta con raid aerei e bombardamenti da Israele. Secondo le notizie disponibili si contano nove palestinesi e tre israeliani uccisi negli attacchi. Inoltre secondo

Tragedia Superga - al Castellani uno sTriscione dei tifosi della Fiorentina : Tragedia Superga – “Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. 4-5-1949. Grande Torino”. E’ questo lo striscione con citazione di Indro Montanelli esposto nel settore ospite dello stadio “Castellani” di Empoli dai tifosi della Fiorentina in occasione della partita di campionato valida per la 35^ giornata, si tratta di una chiara la dedica ai caduti della Tragedia di ...

Sarno - la bambina dell'alluvione : «21 anni fa - sola e Triste nel fango» : «Ero rimasta da sola con la mia tristezza». Raffaella Milone ha 26 anni ed è la protagonista di uno scatto divenuto simbolo della tragedia del 5 maggio 1998. Una fotografia che...

Liga - i risultati della 36giornata : Tris dell'Espanyol all'Atletico Madrid : Quattro gare in programma nel sabato della Liga, per la 36giornata di campionato. Il turno si è aperto con l'anticipo del venerdì, dove il Leganes ha vinto in casa del Siviglia. La prima partita della ...

Bundesliga - i risultati della 32giornata : Tris del Bayern. Dortmund costretto a vincere : Una vittoria, netta, per alzare la voce e cercare di smorzare le ambizioni del Borussia Dortmund di vincere il campionato. Il Bayern Monaco fa un sol boccone dell'Hannover ultimo in classifica e ...

Tragedia di Superga - Cairo : “Lo sTriscione dei tifosi della Juve mi ha fatto piacere” : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, mostra ai microfoni di Sky Sport il proprio apprezzamento per lo striscione esposto ieri dai tifosi della Juventus, durante il derby, per ricordare la Tragedia di Superga di cui oggi ricorre il 70° anniversario. Ecco le sue parole. Tragedia di Superga, Mattarella: “Pagina indelebile della storia della Repubblica” “Quando ho visto lo striscione mi ha fatto veramente piacere, è il modo giusto ...

STriscione dei tifosi della Juve per il Grande Torino : 'Onore ai caduti di Superga' : Era passato da poco il 66' del derby tra Juventus e Torino, quando la curva dei tifosi bianconeri 'Scirea' ha esposto un bellissimo Striscione in onore del Grande Torino: " Onore ai caduti di Superga".

‘Onore ai caduti di Superga’ : lo sTriscione dei tifosi della Juve [FOTO] : ‘Onore ai caduti di Superga’. E’ lo striscione srotolato dai tifosi della Juventus durante il derby valido per il campionato di Serie A contro il Torino. Il gesto è stato apprezzato dal resto dello stadio. Domani ricorre il 70° anniversario della tragedia del Grande Torino. La partita si è conclusa sul risultato di 1-1, Cristiano Ronaldo ha risposto al centrocampista Lukic, beffa nel finale per il Torino che accarezzava ...

Triscina. Legambiente : ´Finalmente sono arrivate le ruspe per demolire le case abusive costruite sulla duna di una delle spiagge più belle ... : Legambiente ha ringraziato, in un colloquio oggi, i tre membri della Commissione prefettizia di Castelvetrano per avere avviato la demolizione di 85 edifici, costruiti dopo il 1976, ossia dopo l´...

STriscia la notizia - Max Laudadio va all'assalto del re della musica italiana : lo scandalo che scoperchia : Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Max Laudadio torna a parlare dell’organizzazione dei concerti live in Italia e delle principali società che li organizzano: Friends & Partners Group di Ferdinando Salzano, Vivo Concerti (dove lavora la moglie di Salzano, ndr), Vertigo e Di and

Ciclocross – Internazionali d’Italia Series - Tempier a caccia del Tris nella tappa di Pineto : Leader della classifica generale, il francese punta al successo nella Aprutium Race. Al via con buone ambizioni anche Colledani e Teocchi Stephane Tempier, Nadir Colledani e Chiara Teocchi (Team Bianchi Countervail) scaldano i muscoli per Aprutium Race, quarta prova di Internazionali d’Italia Series, in programma domenica 5 maggio a Pineto (Teramo). Vincitore dei primi due round, Andora Cup e Marlene Südtirol Sunshine Race, Tempier ...