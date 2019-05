Nuoto | Paltrinieri vince anche il titolo dei 5 km ai campionati statunitensi

Nuoto di fondo : Gregorio Paltrinieri concede il bis e vince anche la 5 km dei Campionati USA. Tripletta italiana con Acerenza e Sanzullo : Gregorio Paltrinieri in versione Cristoforo Colombo. L’azzurro ci ha preso gusto e, dopo aver dominato la scena nella 10 km nei Campionati USA in Florida, ha concesso il bis anche nella 5 km odierna, che si è disputata sempre nelle acque di Miami, dimostrando di aver acquisito sempre più dimestichezza in questa tipologia di gara. A Key Biscayne Greg ha posto il proprio sigillo in una competizione che ha assunto i crismi di un campionato ...

Nuoto di fondo : Gregorio Paltrinieri vince in solitaria la 10 km dei campionati USA delle acque libere. Battuto Wilimovsky : Ormai lo conosciamo: Gregorio Paltrinieri ama le sfide e, dopo i successi in piscina nei 1500 stile libero, il suo grande sogno è anche quello di essere una figura dominante nelle acque libere. Per questo, per fare ulteriore esperienza, Greg ha scelto di partecipare ai campionati nazionali statunitensi di Nuoto di fondo, in programma a partire da quest’oggi nella riserva naturale di Key Biscayne a Miami. L’azzurro si è esibito ...

Nuoto - nuova avventura per Gregorio Paltrinieri : parteciperà ai Campionati USA in acque libere : Gregorio Paltrinieri si lancia in una nuova sfida in acque libere e parteciperà ai Campionati Nazionali Statunitensi di Nuoto di fondo: l’appuntamento è nella riserva naturale di Key Biscayne a Miami dove il 3 maggio andrà in scena una 10 km mentre due giorni dopo affronterà la 5 km. Il Campione Olimpico dei 1500 metri, reduce da un eccellente riscontro cronometrico durante gli ultimi Campionati Italiani Assoluti a Riccione, ha deciso di ...

Nuoto : Florian Wellbrock migliora nei 1500 sl a Stoccolma. Il tedesco rilancia la sfida a Paltrinieri : Acque agitate a Stoccolma nel corso del meeting di Nuoto che ha caratterizzato l’ultimo weekend. In chiave italiana, un’attenzione particolare la meritava il tedesco Florian Wellbrock, campione europeo dei 1500 stile libero ed uno dei rivali di Gregorio Paltrinieri nelle trenta vasche. Il tedesco ha migliorato il suo riscontro stagionale, passando dal 14’44″80 al 14’42″91. Una crescita progressiva quella del ...

Nuoto - le risposte da campioni di Paltrinieri e di Panziera : la sfida mondiale e olimpica è lanciata : Gregorio Paltrinieri e Margherita Panziera: erano loro gli osservati speciali di quest’ultima giornata dei Campionati italiani di Nuoto a Riccione, manifestazione valida per la qualificazione ai Mondiali 2019 in Corea del Sud (21-28 luglio). La piscina romagnola attendeva delle risposte dai suoi due alfieri e non è stata delusa. L’esaltazione ha contagiato tutti tra gli spalti, assistendo ad uno spettacolo valso due prestazioni da ...

Nuoto - Assoluti Riccione 2019. IL PAGELLONE. Pilato - Panziera e Paltrinieri : tre generazioni per fare grande l’Italia : BENEDETTA Pilato 9: Che grinta la bambina che si veste d’azzurro! Scende in vasca con l’autorità di una veterana, batte tutti i record giovanili e conquista il Mondiale di Gwangju a 14 anni. Direttamente dalle bambole alla Corea per la tarantina che promette benissimo MARTINA CARRARO 8: Completa il tris della rana, riuscito prima soltanto ad Alessia Boggiatto, strappa un altro pass per Gwangju e si conferma una delle donne dei ...

Nuoto - Risultati Campionati Italiani 2019 : Paltrinieri - Panziera - Scozzoli e Carraro poker italiano in vetta al ranking mondiale! : Fuochi d’artificio e anche di più nell’ultima giornata dei Campionati Italiani di Nuoto a Riccione. Nella vasca romagnola è andata in archivio un day-5 speciale, tutto da raccontare, che ha portato a 21 i pass totali ottenuti dagli atleti nostrani in vista dei Mondiali 2019 in Corea del Sud (21-28 luglio). LE RISPOSTE DEI CAMPIONI – Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Gregorio Paltrinieri e Margherita ...

Nuoto – Wellbrock stuzzica Paltrinieri sui social - la risposta in acqua di SuperGreg è mostruosa : “non possono passare lisce queste cose” : Wellbrock lancia la sfida, Paltrinieri l’accetta e la… strasupera: la risposta di SuperGreg al rivale tedesco Gregorio Paltrinieri ha disputato una gara strepitosa oggi nell’ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione. L’azzurro è riuscito a scendere sotto il muro dei 14.40, fermando il crono sui 14.38.34, regalo al pubblico di Riccione una performance stratosferica. SuperGreg, terminata la sua ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri imperiale : strepitoso 14 : 38.34 - ruggito sui 1500 e miglior tempo al mondo. Che risposta a Wellbrock : ruggito imperiale di Gregorio Paltrinieri ai Campionati Italiani Assoluti 2019 di Nuoto che si concludono oggi a Riccione. Il Campione Olimpico dei 1500 metri stile libero ha battuto un colpo sulla sua distanza prediletta e ha timbrato un perentorio 14:38.34, un tempo di assoluto spessore che al momento è anche il migliore a livello mondiale in questa stagione. Scendere sotto il muro di 14’40” è un’impresa che non capita tutti ...

Campionati Italiani Assoluti di Nuoto – Capolavoro di Paltrinieri : SuperGreg sotto il muro dei 14.40 a Riccione : Che spettacolo Gregorio Paltrinieri: titolo assoluto nei 1500 stile libero, l’azzurro scende sotto il muro dei 14.40 Gregorio Paltrinieri ha regalato emozioni speciali oggi ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto a Riccione. Il campione azzurro ha fermato il crono sui 14.38.34 nei 1500 stile libero, realizzando un vero e proprio Capolavoro e lasciandosi alle spalle Acerenza e Occhipinti . “Volevo far bene sicuramente, la gara ...