MotoGP | a che ora inizia il Gp di Spagna? Su che canale vederlo in tv e streaming

MotoGP - Marquez detta il ritmo nel warm up di Jerez : bene anche Morbidelli [TEMPI] : Marc Marquez in palla nel warm up di Jerez, male invece Valentino Rossi lontano dai migliori anche stamane Dopo una caduta ad inizio warm up, Marc Marquez si è ripreso alla grande andando a piazzarsi al primo posto questa mattina sul circuito di Jerez. In attesa della gara che vedrà Quartararo partire dalla pole position, buona prova anche per Franco Morbidelli giunto quaerto dietro a Marquez appunto, alla Yamaha di Vinales parso in ...

MotoGP - Cecchinello ironizza sul tanto discusso spoiler : “altro che Ducati - ecco chi l’ha inventato” [FOTO] : Lucio Cecchinello è stato il protagonista di un post su Instagram in merito alla querelle sullo spoiler della Ducati “Io so che non è stata la Ducati ad inventare lo spoiler, non ci sono dubbi, qui ci sono le prove“. Lucio Cecchinello scatenato su Instagram, ironizzando sul tanto discusso spoiler che ha sollevato un polverone in casa Ducati a causa delle proteste da parte delle altre case motociclistiche, Honda su tutte. ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : su che canale vedere la gara di domenica 5 maggio. La guida completa : Dopo il vivace Gran Premio degli Stati Uniti che ha ravvivato la lotta mondiale, siamo giunti al quarto appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP, quello del Gran Premio di Spagna. Le luci dei riflettori sono sono tutte puntate sul consueto duello motoristico Italia – Spagna che vede protagonisti il padrone di casa Marc Marquez (Honda WRC), Andrea Dovizioso (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha). Il catalano, con la caduta in terra americana, ...

VIDEO MotoGP - GP Spagna 2019 : l’analisi delle qualifiche di Guido Meda : Giornata particolarmente appassionante e ricca di colpi di scena quella andata in scena sul circuito iberico di Jerez de la Frontera per la quarta tappa del Mondiale di MotoGP. Nelle qualifiche del GP Spagna 2019 il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) ha sorpreso tutti conquistando la pole position davanti al compagno di squadra Franco Morbidelli e allo spagnolo Marc Marquez (Honda), principale favorito per la gara di domani. Di seguito ...

MotoGP Jerez - i due volti della Yamaha. Rossi cercherà il miracolo : Jerez de La Frontera, 4 maggio 2019 - Le qualifiche del Gp di Spagna evidenziano una serie di tratti su cui, favoriti e non al Mondiale di MotoGp , dovranno riflettere. Primo: c'è una Yamaha che ...

MotoGP Jerez 2019 - chi sono i favoriti dopo le qualifiche : Il nove volte campione del mondo è apparso in difficoltà fin dalle prime battute e il tredicesimo posto in griglia " mancata qualificazione in Q2 " va a complicare una gara già di per sé difficile. ...

MotoGP – Sabato da dimenticare per Valentino Rossi in Spagna : le parole del Dottore dopo le amare qualifiche di Jerez : Valentino Rossi mastica amaro a Jerez de la Frontera: le parole del Dottore dopo le qualifiche del Gp di Spagna Sabato amaro per Valentino Rossi: dopo sessioni di prove libere complicate, anche le qualifiche non sono state positive per il Dottore a Jerez de la Frontera. Il nove volte campione del mondo non è riuscito a staccare il pass per la Q2, oggi pomeriggio in Spagna, dunque domani sarà costretto a partire dalla 13ª posizione in ...

MotoGP – Qualifiche amare per Valentino Rossi a Jerez : l’errore costato caro al Dottore in Q1 [VIDEO] : Valentino Rossi partirà dalla 13ª posizione in griglia a Jerez de la Frontera: ecco l’errore costato caro al Dottore in Q1 E’ stato un weekend complicatissimo per Valentino Rossi a Jerez de la Frontera: dopo una giornata difficoltosa in pista con le prove libere, le Qualifiche non hanno regalato il sorriso sperato al Dottore. Il nove volte campione del mondo non è riuscito a staccare il pass per accedere nella Q2 del primo ...

MotoGP Spagna - orgoglio Quartararo : "Qualcuno diceva che ero troppo giovane..." : Fabio Quartararo si gode la prima pole della carriera in MotoGP: "È qualcosa di incredibile - ha detto il francese della Yamaha Petronas, che è diventato il più giovane poleman della storia battendo ...

MotoGP - Morbidelli in estasi : “festeggeremo con la birra - anche se son tutti musulmani. Rossi? Ecco cosa farà domani” : Il pilota italiano ha commentato la qualifica del Gp di Jerez, conclusa al secondo posto dietro il compagno di squadra Quartararo Per la prima volta in carriera, Franco Morbidelli centra la prima fila in MotoGp. Un risultato pazzesco per il pilota del team SIC Petronas, riuscito a piazzare i propri due piloti davanti a tutti a Jerez, con Fabio Quartararo in pole position. Un’emozione intensa per il Morbido, apparso davvero felice ai ...

Griglia di partenza MotoGP - Risultati Qualifiche GP Spagna 2019 : Quartararo è in pole position davanti a Morbidelli e Marquez. 4° Dovizioso - Rossi 13° : Il debuttante francese Fabio Quartararo firma un’autentica impresa e conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Grandissimo risultato del Team Petronas Yamaha SRT che piazza anche Franco Morbidelli in seconda piazza, mentre Marc Marquez chiude la prima fila con il terzo tempo. Buona prestazione di Dovizioso, quarto, mentre Petrucci delude ed è solo settimo. Eliminazione nel Q1 per Valentino ...

MotoGP – Quaratararo gasato - Morbidelli sorridente e Marquez… ‘derubato’ : le prime parole dei protagonisti delle qualifiche di Jerez : Quaratararo in pole position, lo seguono Morbidelli e Marquez: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera Una doppietta inaspettata oggi a Jerez de la Frontera: sono le Yamaha di Quaratararo e Morbidelli a piazzarsi davanti a tutti nelle qualifiche del Gp di Spagna, valido per il quarto round della stagione 2019. Il primo appuntamento europeo regala al team Petronas una gioia pazzesca, col giovane francese ...

Griglia di partenza MotoGP - Risultati Qualifiche GP Spagna 2019 : Vinales e Bagnaia accedono al Q2 - fuori Valentino Rossi : Griglia DI partenza GP Spagna 2019 – MotoGP CLASSIFICA Q1: 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 282.6 1’37.164 2 63 Francesco Bagnaia ITA Pramac Racing Ducati 284.8 1’37.299 0.135 / 0.135 3 46 Valentino Rossi ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.4 1’37.371 0.207 / 0.072 4 6 Stefan BRADL GER Team HRC Honda 286.3 1’37.406 0.242 / 0.035 5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati ...