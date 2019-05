Milan-André Silva | futuro da decidere | rispunta il Wolverhampton

PFM : domenica 5 maggio a MilanO con la prima delle 6 tappe dell'attesissimo tour 'PFM canta De André Anniversary' : PFM " Premiata Forneria Marconi è l'unico artista italiano che ha partecipato all'evento insieme alle più grandi prog band del mondo, capitanate degli YES. PFM Premiata Forneria Marconi è un ...

Il Paradiso delle Signore - trame : Nicoletta ha le doglie - Andreina lascia Milano : Nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 6 a venerdì 10 maggio. Vittorio si ricongiungerà con Marta, mentre Luca chiederà ad Andreina di aiutare Lisa. Infine Nicoletta accuserà le doglie anticipatore al parto. Luca chiede aiuto ad Andreina Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti gli episodi in onda dal 6 al 10 maggio, segnalano che Vittorio (Alessandro Tersigni) ...

André Silva non sarà riscattato dal Siviglia - il portoghese tornerà al Milan : L’attaccante portoghese André Silva non verrà riscattato dal Siviglia. Il nuovo direttore sportivo Monchi ritiene troppo alto il prezzo di 39 milioni fissato dal Milan all’epoca del prestito. Come riportano i media spagnoli, non ci sarà nemmeno una trattativa al ribasso, visto che André Silva, dopo un inizio convincente, è calato negli ultimi mesi. Il portoghese potrebbe dunque tornare al Milan, ma solo di passaggio, visto che ...

Calciomercato Milan – Il Siviglia non intenzionato a riscattare Andrè Silva : il portoghese potrà essere il vice Piatek : Il Siviglia non sembra intenzionato a versare nelle casse del Milan i 38 milioni del riscatto di Andrè Silva: il giovane attaccante portoghese potrebbe fare da vice Piatek la prossima stagione Con il finale di stagione che ormai è entrato nel vivo, il Milan spera di blindare il quarto posto utile per la Champions League e incassare i soldi necessari per permettersi un mercato estivo fatto di grandi colpi. I rossoneri hanno bisogno ...

Serie A Basket – Olimpia Milano : rinnovo vicino per Andrea Cinciarini : Andrea Cinciarini pronto a rinnovare con l’AX Armani Exchange Milano: il playmaker di Cattolica potrebbe firmare un biennale o un 1+1 Andrea Cinciarini e l’ AX Armani Exchange Milano destinati ancora a stare insieme. Secondo quanto riporta la Rosea, il playmaker di cattolica sarebbe vicino alla firma del rinnovo di contratto. Dal 2015 con la casacca dell’Olimpia Milano, Cinciarini è attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno 2019: la ...

Walter Nudo ricoverato in ospedale a Milano : i messaggi di affetto di Andrea Mainardi (video) : Gli ex inquilini della casa del 'Grande Fratello Vip', nelle scorse ore, hanno fatto sentire la propria vicinanza emotiva a Walter Nudo, atteso, in Italia, per ulteriori accertamenti dopo il malore in un ristorante di Los Angeles durante una riunione di lavoro. Walter Nudo ricoverato d'urgenza per un malore: gli aggiornamenti prosegui la letturaWalter Nudo ricoverato in ospedale a Milano: i ...

Calciomercato Milan - il Siviglia chiede uno sconto per Andrè Silva : offerta una contropartita : Calciomercato Milan, il Siviglia vorrebbe riscattare Andrè Silva chiedendo però uno sconto sul prezzo pattuito nella scorsa estate Calciomercato Milan, rossoneri alle prese con la corsa Champions League, ma nel frattempo il ds Leonardo sta valutando alcune operazioni fattibili in vista dell’estate. Una situazione da risolvere nel breve periodo è quella legata ad Andrè Silva, centravanti attualmente in forza al Siviglia. Secondo ...

Milan - infortunio per Andrea Conti : guaio muscolare per l’esterno rossonero : i tempi di recupero : L’esterno rossonero non è stato convocato per il match con l’Udinese, in programma domani a San Siro Brutte notizie per Gennaro Gattuso, Andrea Conti infatti non fa parte della lista dei convocati per il match con l’Udinese, in programma domani a San Siro. L’esterno rossonero ha riportato un affaticamento muscolare al flessore della coscia sinistra, un problema comunque che dovrebbe tenerlo fuori solo per qualche ...

Milan-Udinese - Tudor : “Gattuso sta facendo bene - andremo a San Siro per giocarcela” : Le parole di Igor Tudor, tecnico dell’Udinese, alla vigilia del match contro il Milan, in programma domani alle 19. Il mister friulano ha presentato il match: “Giocare a San Siro e’ sempre emozionante. Sappiamo che col Milan ci sara’ da soffrire ma andiamo li’ per giocarcela. Gattuso sta facendo bene, valorizzando i campioni che ha. Non sara’ una partita facile perche’ loro vengono da un paio di ...