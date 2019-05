In mezza Italia è inverno : il "vortice polare" fa crollare le temperature : Tra le regioni Italiane, le prime a essere colpite sono quelle settentrionali, con temporali, grandinate e neve in collina anche a quote molto basse, fino a 200-300 metri. Anche le temperature tornano ai valori invernali, scendendo fino a 15 gradi sotto le medie stagionali

Atletica - Eyob Faniel scatenato : 1h00 : 53 nella mezza Maratona di Padova - italiano più veloce dal 2002! Bene Sara Dossena : Eyob Faniel si è letteralmente scatenato alla Mezza Maratona di Padova e ha terminato la prova con il tempo di 1h00:53 diventando così il quinto italiano di tutti i tempi sulla distanza. Il 26enne è stato semplicemente strepitoso lungo i 21,097 km della città veneta e ha stampato il miglior crono di un azzurro negli ultimi 17 anni, l’allievo di Ruggero Pertile si è migliorato di un minuto e mezzo rispetto al suo personale datato 2018 ...

Giro d’Italia 2019 - diciassettesima tappa Commezzadura-Anterselva : altro arrivo in salita nella patria del biathlon : Dopo la durissima frazione con la conclusone a Ponte di Legno, il Giro d’Italia 2019 proseguirà con un’altra giornata sicuramente impegnativa. Profilo altimetrico piuttosto mosso e un inedito arrivo in salita saranno le caratteristiche principali della diciassettesima tappa, 181 km da Commezzadura ad Anterselva, in programma mercoledì 29 maggio. Le formazioni degli uomini di classifica dovranno ricorrere alle poche energie rimaste ...

Rating - Italia "graziata" da S&P's? Voce inquietante : "A un minuto dalla mezzanotte - salvo crisi peggiori" : Il governo respira ora, ma sarà un autunno da mozzare il fiato. L'agenzia Standard and Poor's non cambia il giudizio sull'Italia e lascia invariato il Rating a BBB. Non cambia nemmeno l'outlook, che resta negativo. Ma avverte che il declassamento potrebbe arrivare entro i "prossimi 24 mesi" preveden

Maltempo in mezza Italia - allerta gialla in otto regioni : La Protezione civile ha diramato l'avviso che riguarda Liguria, gran parte di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, alcuni bacini del Veneto e della Toscana e l’intero territorio di Umbria e Lazio. A rischio anche il 25 aprile e il 1° maggio. L’instabilità è provocata dalla vasta area depressionaria, posizionata sul Mediterraneo occidentale, che convoglia sull’Italia flussi umidi responsabili, oltre che dell’intensificazione del vento, ...

Facebook - Instagram e WhatsApp down per molti utenti in Italia e mezza Europa : Era già successo lo scorso 13 marzo : il problema era durato diverse ore, con le app che funzionavano a singhiozzo in diverse parti del mondo: probabilmente era stato il blackout più lungo dell'era ...

Lago Maggiore Half Marathon - domenica si corre la 'mezza' più veloce d'Italia : ... organizzata da Sport Pro-Motions Asd, gara che può fregiarsi del titolo di 'più veloce d'Italia' nel 2018, quinta al mondo, e Silver Label Fidal. Partenza anticipata e fissata alle ore 9, mentre ...

'Ndrangheta : 31 arresti in mezza Italia. Bologna la base del clan : Le accuse contestate a vario titolo sono di associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento e rapina, aggravati dal metodo mafioso, ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi a interessi dimezzati - nuova class action : Poste Italiane: buoni fruttiferi a interessi dimezzati, nuova class action class action buoni fruttiferi dimezzati contro Poste I titolari dei buoni fruttiferi postali che si vedono gli interessi dimezzati al momento del rimborso continuano a ricorrere contro Poste Italiane. A tal proposito, Federconsumatori Ferrara ha comunicato che molti risparmiatori titolari di buoni fruttiferi della serie O e P li stanno contattando perché la liquidazione ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi e rimborso dimezzato - il caso Giannotta : Poste Italiane: buoni fruttiferi e rimborso dimezzato, il caso Giannotta rimborso buoni fruttiferi, sconfitta per Poste Italiane Accade sempre più spesso di dover raccontare degli episodi di rimborsi dimezzati relativi ai buoni fruttiferi di Poste Italiane. L’ultimo caso è quello che ha come protagonista il signor Giuseppe Giannotta, la cui storia è raccontata sulla pagina Facebook di Altroconsumo, associazione a cui sovente i titolari dei ...