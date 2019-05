Il Mattino sul mercato del Napoli | tra trattative difficili e obiettivi più abbordabili

Toninelli a 24 Mattino sul caso Siri : giusto invito Conte - ora spero lui faccia un passo indietro : ... ma vanno tutelate le istituzioni e l'immagine del governo del cambiamento che ha bisogno della fiducia e del consenso degli italiani che la politica aveva perso". Lo afferma Danilo Toninelli ...

Napoli-Cagliari - Il Mattino : “Il grande gelo sul San Paolo : col Cagliari il minimo dell’era ADL” : Napoli-Cagliari, Il Mattino annuncia record di presenze in negativo Le contestazioni, unite ad un campionato che ormai ha poco altro da scrivere, non smuovono i tifosi partenopei. A poco più di 48 ore da Napoli-Cagliari, infatti, c’è da registrare un record negativo. Parliamo di presenze al San Paolo, dove per la sfida contro i sardi sono attesi pochissimi spettatori. Ne parla l’ edizione odierna de Il Mattino “Si ...

Il Mattino – Napoli - rinnovamento sulle corsie - anche Ghoulam può partire : i sostituti : Calciomercato Napoli rivoluzione sulle corsie Per il Napoli possibile rinnovamento sulle corsie quindi a sinistra non è da escludere la partenza di Mario Rui e di Ghoulam, per questo motivo si guarda ad eventuali sostituti. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli ha parlato con la Fiorentina di Biraghi che per i viola vale non meno di 20 milioni di euro. Altro nome che piace alla dirigenza azzurra è quella ...

Calciomercato Napoli - Il Mattino : “Rivoluzione sulle fasce : c’è Lazzari in pole position a destra” : Calciomercato Napoli, Il Mattino annuncia rivoluzioni in vista della prossima sessione estiva: Aria di cambiamento in casa Napoli in vista della prossima stagione. La rivoluzione toccherà anche gli esterni, lo annuncia l’ edizione odierna de Il Mattino, secondo cui sarà “rinnovamento sulle fasce, novità in vista tra i terzini per la prossima stagione. Chi parte e chi arriva, ci saranno dei cambiamenti a fine campionato. Hysaj è ...

Il Mattino – Insigne-Napoli - incontro ADL-Raiola : il procuratore farà una richiesta al patron. Sull’infortunio… : Insigne-Napoli, Il Mattino annuncia un incontro ADL-Raiola: “Solo una coincidenza. Antipatica, ma una coincidenza. D’altronde il Caso decide tutto e tutto governa. La maledizione dell’affaticamento muscolare aleggia come un corvaccio nero e colpisce, ancora una volta in questa stagione, Lorenzo Insigne. Nulla di particolarmente grave, ma il capitano azzurro – da quanto trapela da Castel Volturno – ha assistito ...

Sul Mattino l’attacco del cardinale Sepe : “Napoli è dolente - la borghesia non resti più zitta” : Sul Mattino, una lunghissima intervista al cardinale Crescenzo Sepe sull’ondata di violenza in città. Ci soffermiamo sulle parole durissime che usa contro i camorristi e la borghesia. Sui primi, ecco il commento del cardinale: “Non sono uomini degni di tale nome, peggiori delle belve, perché quelle pure si danno delle regole a protezione dei cuccioli. I criminali di oggi non sono neppure degni dei loro padri”. Prima era diverso, un tempo i ...

Mattino 5 - Belen Rodrigez e l'indiscrezione bomba sulla gravidanza : che cosa sa l'opinionista : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano fare di nuovo coppia fissa, dopo il compleanno di Santiago festeggiato qualche giorno fa, la coppia torna al centro della cronaca rosa. Le voci su una nuova gravidanza della diva circolano da qualche giorno ma il tutto sembra confermato dopo le indiscrez

Walter Nudo - gli aggiornamenti sulla sua salute a Mattino 5 : non c'è nessuna emergenza : Sul web non si fa che parlare del malore che ha colto l'attore Walter Nudo in America, durante un appuntamento di lavoro. Il vincitore del Grande Fratello Vip ha inspiegabilmente perso i sensi e ciò, secondo il bollettino medico, sarebbe stato provocato da due ischemie cerebrali causate dal cuore. Molti si sono chiesti quali siano le condizioni dell'attore dopo il ricovero, per cui Federica Panicucci, durante una puntata di Mattino 5, ha fornito ...

Alberto Angela - le curiosità sulla sua vita : 60 vasche al Mattino - la collezione di sabbia - le 15 ore da condannato a morte : Il marchio "Alberto Angela" è ormai garanzia di successo per il palinsesto Rai. I suoi programmi sono tra i più attesi, seguiti e commentati sui social, dove il divulgatore scientifico più noto d'Italia raccoglie sempre ampi consensi. Tornato in prima serata con il suo "Meraviglie", di Angela i fan vorrebbero sempre saperne di più, ma lui, alla sua vita privata, tiene particolarmente. Difficilmente ne parla, ancor ...