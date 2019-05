Fine del mondo | verso l' Apocalisse dalla profezia di Ezechiele a quella di Volt

Le agenzie spaziali simulano la Fine del mondo - : In un video le conseguenze dell'esplosione di tutte le armi nucleari nel mondo La NASA ha condotto simulazioni di questo tipo da diversi anni e la ragione è seria: al momento si registra un aumento ...

Salvini : non siamo alla Fine del governo. Dimissioni? Serve un rinvio a giudizio : «Ma che ci sia almeno un rinvio a giudizio... Non si dice una condanna in terzo grado, ma almeno un rinvio a processo». In caso contrario, la «democrazia corre dei rischi». Matteo Salvini sbotta, e ...

Paura della Fine del mondo a colpi di asteroidi e rifiuti spaziali? C'è il telescopio «Occhio di mosca» : Una delle paure più diffuse nei paesi occidentali, pare strano a dirlo, è quella di essere spazzati via da un grande asteroide che caschi rovinosamente sulla Terra. Ci sentiamo insomma un po' come i ...

Mirco MonteFinese protagonista italiano del documentario 24H Europe di ARTE - dalla Fiat di Melfi al sogno di “un’Europa dei popoli” : Tra gli italiani protagonisti del monumentale documentario della durata di 24 ore dal titolo 24H Europe - The next generation, prodotto da ARTE e presentato a Milano con una proiezione-evento sabato 4 maggio, c'è Mirco Montefinese, giovane operaio della FCA di Melfi che ha accettato di raccontare la sua vita di lavoratore e studente del Meridione d'Italia. Il progetto, nato da una coproduzione internazionale della piattaforma culturale ARTE ...

Lo spettro del caos e della mala gestione del denaro fa capolino dietro allo sviluppo senza Fine di Star Citizen : Lo sviluppo di Star Citizen, titolo di Cloud Imperium Games, si protrae da ben otto anni con un totale di 288 milioni di dollari raccolti, e nonostante tutto questo la fine non sembra essere ancora vicina, riporta Gamesindustry.Stando a quanto si evince da un resoconto stilato da Forbes, sembrerebbe che la causa possa ricercarsi in una cattiva gestione del denaro, in pratiche di leadership poco chiare e in un mix di entrambi questi fattori.Star ...

Gomorra - Ciro Di Marzio è ancora vivo? Ecco perché lo abbiamo visto alla Fine della puntata : Chi, guardando l'ultimo episodio della quarta stagione di , è rimasto incollato allo schermo fino alla fine dei titoli di coda, ha assistito a una scena di pochi secondi che ci riporta al finale della ...

Arriva l’Apocalisse con la Fine del mondo il prossimo 17 giugno 2019 : non solo la profezia di Ezechiele : Di tanto in tanto spuntano in Rete teorie abbastanza bizzarre a proposito della fine del mondo, al punto che in queste ore si torna a parlare di una possibile Apocalisse che sarebbe in programma il prossimo 17 giugno. Ovviamente siamo al cospetto di una bufala, con la teoria del pianeta Nibiru in procinto di passare vicino alla Terra tra pochissime settimane che, ad oggi, non riscontra conferme scientifiche. Insomma, nella settimana in cui hanno ...

Nuoto - Fine del connubio Cusinato-Morini : l’azzurra lascia il tecnico ad Ostia e torna in Veneto : Un fulmine a ciel sereno cade nella piscina del Nuoto azzurro. No, non si vuol parlare di un evento meteorologico particolare ma della decisione di Ilaria Cusinato, due volte argento continentale nei 200 e nei 400 misti, di lasciare il Centro Federale di Ostia e la gestione di Stefano Morini, tecnico anche di Gregorio Paltrinieri e di Gabriele Detti. In realtà, non una decisione sul momento ma già ben presente nella testa della nuotatrice da un ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del Fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Come si nasconde il califfo - Ci avevano detto che girava da solo in auto, ben rasato, smagrito e con vestiti moderni. Che dormiva ogni notte

'Terun Terun' : Leonardo Morosini del Brescia minacciato di morte per coro a Fine partita - Sky TG24 - : Il centrocampista, durante la festa per la promozione delle Rondinelle in Serie A, ha urlato al megafono il coro. In un video di scuse ha spiegato l'intento "non razzista": "Volevo prendere in giro un ...

Fine del mondo tra 49 giorni : l'ultima - folle - profezia di Apocalisse - : La profezia poco scientifica Nella profezia di Gianninoto oltre a non esserci affatto spazio per la scienza, anche se fornisce numeri sulla durata di un'ora del fenomeno di avvicinamento con Nibiru, ...

La Fine del mondo è vicina - profezia di Ezechiele supportata da una foto : ecco quando tutto finirà : L'umanità è destinata a scomparire per sempre o, nella migliore delle ipotesi, ad esser portata sull'orlo dell'estinzione. Il 17 giugno , ossia tra poco più di un mese, l'intero pianeta Terra verrà ...

La Fine dell'Aids? Ora è possible bloccarne la trasmissione : Ora "va garantito che tutte le persone sieropositive abbiamo accesso ai test e a cure efficaci per mantenere una carica virale non rilevabile".Nel 2017 almeno 40 milioni di persone nel mondo vivevano ...

Hiv - la Fine del virus è vicina : con le nuove terapie l'Aids non si trasmette più : La sfida che la comunità scientifica ha di fronte però è quella di diffondere le terapie adeguate in tutto il mondo: attualmente nel pianeta ci sono 40 milioni di persone affette da Aids, ma i malati ...