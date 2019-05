Tragedia di Superga | cosa resta del Grande Torino 70 anni dopo

Settant'anni dalla Tragedia di Superga : la messa in Duomo poi la cerimonia al colle : La giornata del ricordo prenderà il via alle 10. Al Cimitero Monumentale - ingresso da Via Varano 35 - riposano alcuni dei giocatori del Grande Torino che hanno perso la vita il 4 maggio del 1949. ...

Il Grande Torino scomparso nella Tragedia di Superga del 1949 - : Nell'incidente aereo del 4 maggio sparì una delle squadre più forti della storia del calcio italiano, capace di vincere cinque scudetti consecutivi e un Coppa Italia. A guidarli, il capitano Valentino ...

Tragedia di Superga - cosa resta del Grande Torino (60 anni dopo) : Alle 17.03 del 4 maggio 1949 un aereo da trasporto Fiat G.212 della compagnia ALI si schianta sulla collina di Superga, dietro la basilica, a pochi chilometri dal centro di Torino. Il tempo è pessimo, la visibilità azzerata. Il pilota, ingannato forse da un guasto all'altimetro, credeva di essere a 2000 metri di quota, invece si trovava attorno ai 600. Poco meno della collina, appunto. Muoiono tutti. Fra le vittime, oltre all'equipaggio, si ...

Accadde oggi : sessant’anni fa la Tragedia di Superga - i fatti e il racconto di quel terribile giorno : Chi c’era e la ricorda, chi non c’era ma la ricorda attraverso i racconti, chi non vuole dimenticarla e chi preferisce pensare che siano ancora in trasferta, che quell’incidente non sia mai avvenuto e che i compianti campioni siano ancora in volo. Perché a pensare che siano morti si soffre, e tanto. quella di Superga è stata sicuramente una delle più grandi tragedie che abbia colpito il calcio italiano. Erano da poco passate ...

?Tragedia di Superga : superstiti - ricostruzione e cosa successe : ?Tragedia di Superga: superstiti, ricostruzione e cosa successe 70 anni dopo possiamo certamente affermare che siamo davanti ad un’altra Italia e ad un calcio che è molto cambiato. Sebbene certi incidenti ancora oggi continuino a mietere vittime, come è successo recentemente a Emiliano Sala. Ma la tragedia di Superga ed il ricordo per molti tramandato del grande Toro resta una delle più grandi ferite per il nostro Paese. Tragedia di ...

Superga - 70 anni fa la Tragedia del Grande Torino - : Il 4 maggio del 1949 l'aereo che trasportava l'intera squadra degli "Invincibili" si schiantò contro il muraglione della basilica situata sul colle del capoluogo piemontese causando la morte di tutti ...

Torino - quegli invincibili sconfitti solo dal destino : 70 anni fa la Tragedia di Superga : Don Tancredi Ricca, cappellano della Basilica di Superga, stava nella sua stanza al primo piano leggendo il suo libro delle preghiere. 'Alle cinque in punto della sera', giacché quella era l'ora. L'...

Tragedia di Superga - il commovente ricordo di un tifoso : 'Una squadra così non tornerà' : ... il ricordo commovente di un tifoso granata, Giovanni Sandrin , classe 1948: ' Anche anni dopo la Tragedia del Grande Torino era di attualità, anche oggi continuano a sfornare libri, spettacoli, ...

Tragedia di Superga - il commovente ricordo di un tifoso : “Una squadra così non tornerà” : Il 4 maggio il mondo del calcio si fermerà come ogni anno, alle 17:03, per commemorare il Grande Torino; il ricordo commovente di un tifoso granata, Giovanni Sandrin, classe 1948: “Anche anni dopo la Tragedia del Grande Torino era di attualità, anche oggi continuano a sfornare libri, spettacoli, documentari. Era una squadra leggendaria, mio padre arrivò dal Veneto già tifoso del Torino e naturalmente mi trasmise la passione per ...

Tragedia Superga - il commovente ricordo di Sandro Mazzola : ”Non so ancora come passero’ quel giorno, di solito non ci penso: come sempre, decidero’ all’ultimo”. Sono passati 70 anni dalla Tragedia di Superga, Sandro Mazzola quel 4 maggio del 1949 aveva 7 anni, suo padre Valentino era il capitano della squadra. In quell’aereo che trasportava tutta la squadra di ritorno da una trasferta a Lisbona per l’amichevole contro il Benfica morirono 31 persone: i ...

Tragedia Superga - Cairo : "Il Grande Torino simbolo di rinascita". Belotti : "Ho urlato i nomi delle vittime" : Sono passati 70 anni dalla Tragedia di Superga e 'Focus' rende omaggio al 'Grande Torino' con una serata-evento in onda sabato 4 maggio, dalle ore 21.15. La celebrazione apre con uno speciale a cura ...

70 anni dalla Tragedia di Superga : il ricordo di Urbano Cairo - patron del Torino : 70 anni dalla tragedia di Superga: il presidente del club granata, Urbano Cairo, ha voluto ricordare il Grande Torino “A 70 anni dalla tragedia di Superga è una responsabilità essere presidente del Torino. Il ‘Grande Torino’ è stata una squadra assolutamente inarrivabile, fatta da giocatori invincibili, che ha vinto cinque scudetti di fila e che avrebbe probabilmente continuato a vincere“. Sono le parole del ...