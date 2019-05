Rischio contaminazione da Escherichia coli | lanciata allerta per alcuni formaggi francesi

ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2019) Gabriele Laganà Il Ministero della salute ha lanciato un’dopo la segnalazione di casi di sindrome emolitica uremica legati al consumo dia latte crudo. Diffusa la lista dei prodotti segnalati e venduti anche in ItaliaAttraverso un comunicato pubblicato nel proprio sito, il ministero della Salute ha segnalato ildibatterica dapera base di latte crudo.Nella nota si legge che le autorità transalpine “attraverso il sistema europeo dirapido alimentare (Rasff), hanno comunicato l’insorgenza di casi di sindrome emolitica uremica riconducibile al consumo dia latte crudo. Icoinvolti provengono dallo stabilimento con numero di riconoscimento FR 26 281 001 CE”.“Il ministero della Salute ha già provveduto adre gli assessorati regionali alla ...

Carmela201751 : RT @PaoloZenga: Non mangiate questi formaggi: rischio contaminazione da Escherichia coli, l'allerta del Ministero - crispadafora : Non mangiate questi formaggi: rischio contaminazione da Escherichia coli, l'allerta del Ministero - Robycop51 : RT @PaoloZenga: Non mangiate questi formaggi: rischio contaminazione da Escherichia coli, l'allerta del Ministero -