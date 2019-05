Rai | servizio Tgr su commemorazione a Predappio senza contraddittorio | si è dimesso

Il discusso servizio della Rai sul raduno fascista di Predappio : È stato molto contestato perché mostra, senza contraddittorio, saluti romani e immagini della commemorazione di Benito Mussolini

