Petrucci e Dovizioso 1° e 3° nelle libere di Jerez

MotoGP - Risultato e classifica FP3 GP Spagna 2019 : Valentino Rossi costretto alla Q1! Danilo Petrucci precede Marquez - 4° Dovizioso : Danilo Petrucci concede il bis e centra il miglior tempo anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP, dopo aver chiuso al comando anche il secondo turno di ieri. Il pilota della Ducati ha confermato l’ottimo adattamento, suo e della GP19, al tracciato andaluso andando ad emergere nei confronti della temibile pattuglia delle Honda. Fuori dalla top ten, invece, le due Yamaha ufficiali che, al netto di ...

MotoGp - Lorenzo e Petrucci staccano il pass per la Q2 : delusione cocente invece per Dovizioso : Il pilota della Ducati rimane escluso dalla Q2 per soli sedici millesimi, staccano il pass invece Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci Jorge Lorenzo supera in scioltezza la Q1 nelle qualifiche del Gp di Austin, guadagnandosi la possibilità di andare a giocarsi la pole position nella Q2. AFP/LaPresse Il pilota della Honda stampa un ottimo 2:05.855, che gli permette di chiudere al comando davanti a Danilo Petrucci, che si prende l’altro ...

MotoGP - GP USA 2019 - Andrea Dovizioso : “L’asfalto è peggio di un anno fa” - Danilo Petrucci : “Non si può correre così” : Com’è ben noto se c’è una moto che soffre le sconnessioni del terreno (clicca qui per l’analisi del venerdì di Austin), o per meglio dire dell’asfalto, è sicuramente la Ducati. La moto di Borgo Panigale ha confermato questo trend nella prima giornata di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 della MotoGP (clicca qui per la cronaca). Il fondo del Circuit of The Americas, infatti, nonostante l’intervento ...

MotoGp – Dal duo Dovizioso-Petrucci a Marquez - Domenicali riavvolge il nastro del Gp del Qatar : “il motore Honda è molto forte” : Stefano Domenicali torna a parlare del Gp del Qatar: il ceo della Ducati esalta il duo ‘rosso’ composto da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci Dopo l’esaltante primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp vinto da Andrea Dovizioso, tante sono state le polemiche che hanno caratterizzato il Gp del Qatar. Tra queste quella che riguarda il deflettore del forcellone della Desmosedici dei piloti del team Ducati ...

MotoGP - Claudio Domenicali : “Il duo Dovizioso-Petrucci funziona - hanno lavorato molto durante l’inverno” : Mentre la Corte d’Appello deve ancora decidere sul fato della vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar, qualcuno che rimane soddisfatto a prescindere dal verdetto c’è: si tratta di Claudio Domenicali, amministratore delegato della Ducati. Dalle pagine spagnole di Marca, Domenicali ha rilasciato vari apprezzamenti nei confronti del duo composto da Dovizioso e Danilo Petrucci. Queste le parole del bolognese: “Buon inizio di ...

Qatar : prima fila per Dovizioso. Petrucci 7° : Il campionato inizia col piede giusto per il team Ducati, in Qatar. Dopo la FP3 del pomeriggio e l’accesso diretto alla Q2, i due piloti ufficiali hanno sfruttato la FP4 in ottica gara e si sono poi concentrati sul “time attack” nella sessione di qualifica decisiva per le prime quattro file del GP. Andrea Dovizioso […] L'articolo Qatar: prima fila per Dovizioso. Petrucci 7° sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

MotoGp - Qualifiche Qatar – Vinales esuberante - Dovizioso esaltato e Marquez polemico su Petrucci : “Danilo ha fatto lo stesso con me” : Vinales, Dovizioso e Marquez palesano le loro impressioni dopo le prime Qualifiche del campionato mondiale di MotoGp 2019 Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime Qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà domani dalla prima fila ...

MotoGp – Le Ducati dominano le FP4 : Petrucci e Dovizioso senza rivali - male Valentino Rossi [TEMPI] : Appena terminate le Fp4 del Gp del Qatar: i tempi e la classifica della quarta sessione di prove libere sul circuito di Losail In vista delle prime qualifiche di stagione, i piloti di MotoGp si sono cimentati nelle quarte prove libere del Gp del Qatar. Pochi momenti prima della sessione che deciderà la griglia di partenza del primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, a segnare il tempo più veloce è stato Danilo Petrucci con ...