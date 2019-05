Napoli Primavera | parla il tecnico Baronio | “Futuro? Io vorrei restare Gateano è un

forzazzurri

(Di sabato 4 maggio 2019)il: “Futuro? Ioè un grande talento”Al termine della gara valida per la 27a giornata del campionato1 trae Sassuolo, conclusasi con il risultato di 3-0 in favore degli azzurrini, il mister dellaazzurra Robertoha rilasciato delle dichiarazioni.Queste le dichiarazioni di“Oggi dovrei essere arrabbiato perché la partita fatta oggi dai ragazzi è nelle loro corde e non ci si capacita perché non hanno fatto altre prestazioni del genere. Ovvio che la felicità sia tanta ma quando parlo di testa, questo è il risultato. Non hanno fatto niente di più rispetto ad altre partite solo che la testa gli ha fatto commettere meno errori, l’intensità parte dalla testa non parte dalle scarpe. Questa era una partita da vincere e sono stati bravi a ...

