L' Inter con due quiz Spalletti e il centravanti

Le mostre di Claude Monet e il convegno di Leonardo Da Vinci - due Interessanti proposte per questo fine settimana : L'ingresso è libero Spettacoli musicali & Teatrali Alle 20.30 di sabato, presso il teatro Ariston di Sanremo , appuntamento con la serata finale della 21esima edizione del GEF, festival mondiale di ...

Scuola - docente aggredita da una madre con pugni e schiaffi : Interviene la Polizia : Un altro episodio di cronaca che, purtroppo, mette in evidenza le sempre maggiori difficoltà nel rapporto tra Scuola e famiglia: la vicenda è accaduta a Lodi, dove una docente 64enne è stata aggredita da una madre con schiaffi e pugni al volto dopo aver comunicato il provvedimento di espulsione nei confronti della figlia. pugni e schiaffi a una docente in un istituto di Lodi La docente, come viene riportato dal quotidiano il Corriere della Sera, ...

Ha un’agenzia di licenze caccia e Intercede col questore per quelle a rischio : il caso del presidente consiglio Trentino (Lega) : “Grande novità! Da noi visite per il rinnovo porto d’armi di qualsiasi tipo”. È questo l’annuncio presente sulla locandina di UniService, un’agenzia di pratiche automobilistiche e di assicurazioni, in cui compare la foto di una ragazza in tenuta da cacciatore, che imbraccia un fucile. Niente di strano, se non fosse che uno dei titolari è Roberto Paccher, leghista di lungo corso, eletto nel consiglio provinciale di ...

Sky Sport - Tennis : accordo con SuperTennis e Internazionali BNL d’Italia 2019 - dal 12 maggio : Due notizie importanti per quanto riguarda gli abbonati Sky, appassionati di Tennis.Sky Italia, infatti, ha annunciato oggi, venerdì 3 maggio 2019, un accordo con Sportcast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale SuperTennis, per uno scambio di contenuti riguardanti il biennio 2019-2020.prosegui la letturaSky Sport, Tennis: accordo con SuperTennis e Internazionali BNL d’Italia 2019, dal 12 maggio pubblicato su TVBlog.it 03 ...

Ranieri e i cattivi ricordi : 'La Lazio si scansò 9 anni fa contro l'Inter' Procura apre un'inchiesta : Polemica nella Capitale per una frase di Claudio Ranieri rilasciata in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa , decisiva per la qualificazione in Champions . Il giornalista, ...

Udinese - Tudor : 'Contro l'Inter sarà dura ma siamo in crescita' : ... in mezzo c'è Brozovic che è migliorato molto negli ultimi tempi e credo che anche lui nel suo ruolo sia uno dei più forti al mondo, poi c'è Icardi che è fortissimo, Perisic che sa il fatto suo, ...

Inter - Vecino salta gara con l'Udinese : MILANO, 03 MAG - Luciano Spalletti perde Matias Vecino. Il centrocampista dell'Inter ha infatti accusato una contrattura al retto femorale della coscia destra durante l'ultima seduta di rifinitura, ...

Udinese Inter - Spalletti : 'E' come uno scontro diretto' : 'Abbiamo una partita difficile ma proprio per l'importanza dell'obiettivo diventa fondamentale vincere''. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della gara con l'Udinese. ''...

Penna : a noi Interessa ripristino decoro - minacce a Coia episodio da condannare : Roma – “L’aggressivita’, l’arroganza e i termini spregiativi all’indirizzo del presidente della commissione Commercio, Andrea Coia sono purtroppo un segnale del piu’ basso livello a cui nessun confronto dovrebbe mai arrivare. La commissione questa mattina si e’ recata in piazza Cola di Rienzo insieme con la Polizia locale per effettuare un controllo sulla regolarita’ delle bancarelle. ...

Inter - i convocati di Spalletti per la trasferta di Udine : convocati Inter – Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha diramato l’elenco dei convocati per la trasferta di Udine di domani sera alle 20,30. convocati Inter Portieri: Handanovic, Padelli, Berni. Difensori: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric Soares, Miranda, Dalbert, D’Ambrosio, Skriniar. Centrocampisti: Gagliardini, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic. Attaccanti: Icardi, Lautaro, Keita, ...

Inter - ci siamo : Skriniar ad un passo dal rinnovo di contratto : Uno dei pilastri dell'Inter negli ultimi due anni è stato sicuramente Milan Skriniar. Il centrale slovacco è stato acquistato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per circa dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni. Inizialmente sembrava essere destinato a fare la riserva ad un grande colpo in quel reparto, visto che nello stesso periodo i nerazzurri stavano trattando Manolas e Rudiger. Alla fine non ...