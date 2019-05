Juventus | Dybala e l' eroe Ramy | Cittadinanza? Meglio conoscere lui

Dybala Juventus - i bianconeri fissano il prezzo : cifra monstre per la Joya : Dybala-Juventus – Continuano le voci di calciomercato sulla Juventus, soprattutto ora che la stagione dei bianconeri può considerarsi chiusa, dopo l’uscita dalla Champions League e lo Scudetto conquistato. La dirigenza, con a capo Andrea Agnelli, sta valutando i vari profili per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, dove ci sarà l’assalto alla Coppa […] More

Juventus - cessione Dybala possibilità concreta : c’è già il nome del sostituto : Juventus cessione Dybala- Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Un’ipotesi da prendere in seria considerazione in caso di super offerta proveniente dalla Premier League o Bundesliga. Di fatto, come riportato nelle scorse settimane, Liverpool e Bayern Monaco restano alla finestra in attesa di capire e valutare il da farsi. La valutazione […] More

Infortunati Juventus : Dybala - Douglas Costa e Caceres - i tempi di recupero : Infortunati Juventus- La Juventus si prepara alla sfida contro il Torino con un chiaro sguardo all’infermeria. Da valutare attentamente e condizioni di Dybala, Douglas Costa, Bentancur e Caceres. La Joya difficilmente recupererà in vista della sfida di domani sera. Le condizioni dell’argentino verranno valutare con estrema calma nell’ultimo allenamento prima della decisione definitiva. Più no, […] More

Juventus - verso il derby : Dybala potrebbe recuperare : Questa mattina la Juventus si è allenata per prepararsi in vista del derby di venerdì. I bianconeri hanno lavorato con grande intensità anche perché contro il Torino vogliono vincere. Massimiliano Allegri per questa sfida sta pensando ad alcune novità di formazione, visto che probabilmente non avrà a disposizione Alex Sandro. Il brasiliano non è al top e dovrebbe essere tenuto a riposo. Dunque il candidato numero uno per sostituirlo è Leonardo ...

Juventus-Torino : probabili formazioni - Dybala - Mandzukic e Moretti indisponibili : Juventus-Torino è una gara molto attesa essendo la stracittadina del capoluogo piemontese che dopo tanti anni vede entrambe le formazioni nelle prime posizioni della classifica generale. I padroni di casa si sono infatti confermati per l’ottavo anno consecutivo campioni d’Italia mentre gli ospiti sono sorprendentemente in corsa per occupare uno dei posti che darà il diritto a qualificarsi per la prossima edizione delle coppe europee. Il ...

Juventus - si pensa al derby : Dybala ha ripreso a calciare il pallone : Questo pomeriggio, la Juventus ha ripreso la preparazione dopo la domenica di riposo. I Campioni d'Italia hanno iniziato a mettere nel mirino il derby di venerdì sera. Per la Juve stanno arrivando buone notizie sul fronte Paulo Dybala. Infatti, il numero 10 juventino stamattina era già alla Continassa ed ha ripreso a calciare il pallone. Questo è un buon segno in vista delle prossime partite e Dybala potrebbe essere a disposizione proprio per il ...

Juventus-Torino probabili formazioni : Cuadrado dal 1' - ancora out Dybala? : JUVENTUS TORINO probabili formazioni- Dopo il pareggio per 1-1 nel match di San Siro contro l’Inter, la Juventus si prepara al match contro il Torino, sfida valida per la 35^ giornata di Serie A. Calcio d’inizio venerdì ore 20:30. Bianconeri, già campioni d’Italia per l’8^ volta consecutiva, affronteranno un Torino motivato dalla scalata verso la […] More

Juventus - Dybala vuole restare a Torino (RUMORS) : Il mercato della Juventus passerà inevitabilmente anche da pesanti cessioni, che saranno necessarie anche per un discorso di bilancio. Difficilmente Cristiano Ronaldo sarebbe rimasto alla Juventus senza rassicurazioni societarie da parte di Agnelli in merito all'eventuale arrivo di giocatori di qualità, e potremmo quindi assistere ad una sorta di 'rivoluzione' di mercato in casa bianconera. Il ritiro di Andrea Barzagli e l'addio di Caceres ...

Infortunati Juventus : Dybala - Douglas Costa e Caceres - le ultimissime : Infortunati Juventus- Dopo l’ottimo pareggio nel match di San Siro contro l’Inter, la Juventus si prepara al derby contro il Torino. Una sfida che si annuncia ricca di colpi di scena, soprattutto per quel che riguarda il Torino, rientrato ufficialmente in zona Champions League. Un derby entusiasmante, il quale, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe cominciare […] More

Calciomercato Juventus - Dybala via? Pronti i due sostituti : Calciomercato Juventus – Grandi manovre in attacco per la Juventus che pianifica un profondo restyling della rosa in estate e oltre a quella di Douglas Costa non esclude la cessione di Paulo Dybala. Con Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Kean in rampa di lancio, quindi, secondo ‘Rai Sport’ si starebbe facendo largo in casa bianconera l’idea di puntare con decisione […] More

Juventus - con l'Inter torna Chiellini : non convocato Dybala : TORINO - Inter-Juventus , il derby d'Italia, la sfida più sentita per ambo le squadre, andrà in scena domani sera. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha convocato 20 giocatori. Presente in ...

Icardi-Dybala - scambio quasi impossibile : Inter e Juventus cambiano strategia : Marotta e Paratici hanno parlato del possibile scambio tra i due, ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questo affare difficilmente si concretizzerà per diversi motivi e uno di questi è ...

Calciomercato Juventus – Cessioni eccellenti per obiettivi importanti : Chiesa la priorità - rischiano Douglas Costa e Dybala : La Juventus prepara il mercato estivo: Cessioni eccellenti finanzieranno arrivi importanti. Chiesa, Zaniolo e un difensore gli obiettivi per l’assalto alla Champions. rischiano Dybala, Douglas Costa e Pjanic L’ottavo scudetto di fila non basta a rendere positiva la stagione della Juventus. Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, i bianconeri sembravano essere la squadra destinata a puntare al bersaglio grosso, la Champions ...

Calciomercato - la Juventus vorrebbe Icardi : nell'affare non dovrebbe entrare Dybala : La Juventus sarebbe pronta ad allestire una rosa in grado di competere in Serie A e soprattutto in Champions League. La delusione della sconfitta ai quarti di finale della competizione europea per eccellenza starebbe spingendo la dirigenza bianconera a lavorare per costruire una super squadra in grado di supportare Cristiano Ronaldo. dovrebbe quindi arrivare rinforzi in tutti i settori, dalla difesa, che necessita di almeno due difensori ...