Il Grande Torino scomparso nella tragedia di Superga del 1949

Striscione dei tifosi della Juve per il Grande Torino : 'Onore ai caduti di Superga' : Era passato da poco il 66' del derby tra Juve ntus e Torino , quando la curva dei tifosi bianconeri 'Scirea' ha esposto un bellissimo Striscione in onore del Grande Torino : " Onore ai caduti di Superga".

Juventus - Allegri : «Il Grande Torino è la storia del calcio. Adani? Mi dispiace» : Torino - È un Max Allegri rammaricato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare il secondo pareggio consecutivo dei suoi uomini in campionato. ' Contro il Torino sarebbe stata una sconfitta immeritata, perché la squadra ha disputato una buona partita: devo ...

Superga 70 anni dopo. Il ricordo degli 'Invincibili' del Grande Torino : Per tutti erano gli 'Invincibili' . Sono passati 70 anni dal disastro di Superga che il 4 maggio del 1949 ha cancellato per sempre i campioni del Grande Torino . Come ogni anno, sabato migliaia di ...

Grande Torino - celebrazioni anche a Bruxelles [DETTAGLI] : In occasione del settantesimo anniversario della tragedia di Superga, il Toro Club Bruxelles “Europa Granata” rende omaggio agli “invincibili” del Grande Torino . Il Manneken Piss, simbolo della Città di Bruxelles , indosserà nuovamente, durante la giornata del 4 Maggio, la divisa ufficiale del Torino , cucita su misura dai sarti reali per poi ritornare al Museo della Città di Bruxelles , dove su iniziativa del Toro ...

Juventus - una delegazione del Museum a Superga per omaggiare il Grande Torino [FOTO] : Una delegazione dello Juventus Museum è oggi a Superga, in occasione dei 70 anni della tragedia che coinvolse il Grande Torino, insieme alle delegazioni dei Musei di River Plate, Benfica e Fiorentina. Lo riferisce il club bianconeri in un tweet, corredato anche da una foto. Un gesto significativo proprio nel giorno del Derby della Mole di questa sera. Una delegazione dello #JuventusMuseum è oggi a Superga, in occasione dei 70 anni della ...