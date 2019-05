Gasperini non ha dubbi | La polemica di Ranieri? Voleva colpire l' Atalanta

Atalanta - Gasperini in conferenza : “In tante sperano nella nostra caduta - ma noi non dobbiamo fare calcoli” : E’ la squadra del momento, e non si vuole fermare. Altra gara importantissima, quella di domani, per l’Atalanta, che sarà ospite della Lazio per una sorta di “anteprima” di quella che sarà la finale di Coppa Italia. Le due squadre tuttavia, in campionato, lottano per un posto in Europa. Alla vigilia del match, le parole in conferenza stampa del tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini. Lazio, Inzaghi in ...

Atalanta - Pessina pensa in grande : “non possiamo più nasconderci” - le ultime sulla squadra di Gasperini : “Ormai non possiamo piu’ nasconderci, il nostro obiettivo e’ tenere il quarto posto”. Sono le dichiarazioni di Matteo Pessina, dopo l’allenamento pomeridiano dell’Atalanta. “Saranno cinque gare decisive, compresa la finale di Coppa Italia e quella di domenica proprio in casa della Lazio: vanno affrontate per quello che sono, ovvero finali. Sono partite da affrontare singolarmente per le ...

Atalanta-Udinese - Gasperini : “Non è il momento di parlare di offerte” : ATALANTA UDINESE Gasperini: – Vittoria pesantissima per l’Atalanta di Giampiero Gasperini, che nonostante tanta fatica riesce a superare un’Udinese ostica a caccia di punti preziosi per la corsa alla salvezza. Per i bergamaschi rischiava di essere una giornata stregata come quella di due settimane fa contro l’Empoli, ma sono bastati un rigore di De Roon […] L'articolo Atalanta-Udinese, Gasperini: “Non è il ...

Atalanta - il dg Marino : 'Gasperini via? Non voglio neance pensarci' : Umberto Marino , direttore generale dell' Atalanta , parla a Sky Sport prima della sfida contro l'Udinese: 'E' una partita importante ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. E' un finale importante per la nostra storia, ma dobbiamo rimanere con i piedi per ...

Gasperini : "La fatica non ci frenerà" : 'Anche se il campionato esprime differenze di valore, le singole partite sono sempre in bilico. Ma noi siamo avvantaggiati sulle dirette concorrenti, a parte il Milan per gli scontri diretti. ...

Atalanta - Percassi : "Tutto bellissimo. Gasperini? Non andrà via" : 'La qualificazione in Champions o la vittoria della Coppa Italia? Il nostro primo obiettivo sarà sempre la salvezza, non mi stancherò mai di dirlo... Tutto il resto, poi, è eccezionale'. Nonostante ...

Atalanta-Fiorentina - Gasperini non si pone limiti : “Coppa Italia e Champions - puntiamo ad entrambe” : L’allenatore dell’Atalanta si gode la finale di Coppa Italia, non dimenticando l’obiettivo Champions League in campionato L’Atalanta batte la Fiorentina e vola in finale di Coppa Italia dove incontrerà la Lazio, che ieri a Milano ha battuto 1-0 il Milan. I nerazzurri, dopo l’andata finita 3-3 a Firenze, si impongono 2-1 all’Atleti Azzurri d’Italia grazie ai gol di Ilicic e Gomez. Mauro ...

Atalanta - Gasperini : 'La gara con il Napoli non ci fa pensare alla Coppa Italia' : Gian Piero Gasperini illustra la sfida di Pasquetta dell' Atalanta affermando di tenere prioritariamente al campionato. 'Siamo arrivati al momento decisivo con le tre partite in una settimana tra ...

Gasperini - il sogno della Champions «Fuori dall'Europa? Non ci penso proprio» : Intervista esclusiva all'allenatore dell'Atalanta, che presenta il finale di stagione: sei gare di campionato e una, forse due gare di Coppa Italia. «Saranno decisivi Zapata e i gol dei difensori», ha ...

Atalanta-Empoli - Gasperini : “Non siamo riusciti a concretizzare le chance” : ATALANTA EMPOLI 0-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato del pareggio contro l’Empoli: “Ci rammarica il risultato ma siamo stati anche molto sfortunati. Nei primi 10 minuti abbiamo avuto un paio di occasioni nitide. Può succedere una serata in cui non si riesce […] L'articolo Atalanta-Empoli, Gasperini: “Non siamo riusciti a ...

Non svegliate l’Atalanta - Gasperini : “A San Siro non si vince da tempo - sfatiamo il tabù” : “Senza Zapata l’unica certezza è che si gioca in undici“. Alla vigilia della sfida al sapore di Champions in casa dell’Inter, Gian Piero Gasperini maschera con l’ironia la ricerca di alternative al bomber squalificato. “La formazione non la do, le soluzioni alternative ci sono. Le abbiamo trovate anche per Toloi che, anche se non se ne accorge nessuno, manca da quaranta giorni. Davanti – spiega il ...

Atalanta-Bologna - Gasperini : “la Champions non è un nostro obiettivo” : Successo strepitoso per l’Atalanta nel match di campionato contro il Bologna, le dichiarazioni di Gasperini ai microfoni di Sky Sport: “siamo partiti in modo straordinario, abbiamo fatto 4 splendidi gol, abbiamo avuto un approccio fortissimo, ci bruciava il pareggio contro il Chievo ed oggi non volevamo sbagliare. Non è il nostro obiettivo la Champions, il campionato è ancora lungo, siamo lì con tante altre squadre, stiamo bene ...

