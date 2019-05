Funko Pop sarà all' E3 con nuove statuette dedicate a Gears of War | The Witcher

eurogamer

(Di sabato 4 maggio 2019) Con l'E3 sempre più vicino, i nuoviPop non si sono certo fatti attendere. Sono infatti stati annunciati dei nuovissimi Pop dedicati a The, Overwatch, Borderlads e altri franchise , i quali saranno acquistabili proprio presso gli stand Gamestop alla fiera losangelina.Come riporta il blog ufficiale di, il nuovo set da collezione include cinquetra cui citiamo la Excavator Power Armor, una versione di Ciri che si illumina al buio, e due modellini dedicati a Overwatch con Genji nella skin di Oni e Hanzo nella skin di Kabuto. Non mancano anche riferimenti a Borderlands con la statuetta della sirena Maya. L'ultimo pezzo della collezione è il Pop di Kait Diaz diof War 4.Cosa ne pensate di questa collezione?Leggi altro...

