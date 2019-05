Bardotto | origine e caratteristiche

ideegreen

(Di sabato 4 maggio 2019)Forse qualcuno ha sentito parlare delma non mette a fuoco con esattezza di che tipo di animale si tratta. E’ un animale che non è difficile scambiare con un asino ma non lo è anche se di certo qualche parentela tra i due non si può negare. Andiamo a conoscere meglio questo quadrupede facendo un po’ di chiarezza quando a classificazioni di specie e sottospecie.(altro…)Idee Green.