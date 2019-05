Vieni da Me | Claudio Lippi e la “stoccata” a Carlo Conti Gelo in studio

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) “I programmi che farei sono tutti occupati. Tu credi di poter toglieredai 73 programmi che fa all’anno?“, la stoccata dicontro il collega è arrivata ada me. Il presentatore milanese ha spiegato di ricevere proposte per trasmissioni che non farebbe mai mentre quelle che vorrebbe fare sono occupate. La conduttrice Caterina Balivo prova a frenarlo rispondendo alla domanda: “No, perché li fa molto bene. E poi non sono 73”,non smorza i toni ma ribadisce il concetto a modo suo “71 credo“.Dopo le dichiarazioni diincala ile qualcuno lo accusa di ingratitudine ricordando che propriogli ha dato spazio a Tale e Quale Show dove ha vestito per cinque edizioni i panni di giudice e poi di concorrente. Il presentatore toscano replicherà? Probabilmente no. Non è la prima volta che il conduttore ...

