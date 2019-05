U&D | tra due registrazioni i tronisti sceglieranno la loro anima gemella RUMORS

U&D - Trono Over : Tina prende in giro Gemma mostrando delle foto : Mercoledì primo maggio è andato in onda il terzo appuntamento del Trono Over di Uomini e Donne. In questa puntata la protagonista è Gemma Galgani: la donna ha litigato con Rocco e i due si sono scambiati pesanti accuse. Per la dama Over si è presentato un nuovo corteggiatore. Immancabile lo scontro con la bella Cipollari, antagonista della Galgani. Gemma Galgani litiga con Rocco Gemma Galgani è un personaggio di spicco del noto programma Uomini ...

U&D spoiler registrazione di ieri : Daffrè non si presenta in studio - la Nasti in lacrime : Nella nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne avvenuta ieri 29 aprile è successo un po' di tutto come rivelano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news'. In puntata erano presenti Teresa e Andrea e Ivan e Sonia, i quali hanno raccontato come sta procedendo tra loro. Ad animare lo studio i pianti e le discussioni tra tronisti e corteggiatori come il caso di Angela Nasti che in lacrime ha preso atto dell'assenza di ...

U&D - Valentina Dallari guarita dall’anoressia : si mostra in bikini : Uomini e donne: l’ex tronista Valentina Dallari sconfigge l’anoressia E’ stata una dura battaglia quella combattuta da Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, contro un grave disturbo dell’alimentazione: l’anoressia. La venticinquenne dee-jay bolognese ha indirettamente dichiarato vittoria contro la malattia che per mesi l’ha colpita non solo fisicamente ma soprattutto psicologicamente. Dopo un ...

U&D anticipazioni puntata 29 aprile : rissa verbale in studio tra Michele e Armando : Oggi andrà in onda una nuova puntata del dating show di Mediaset, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, dopo la pausa del weekend, e che vedrà la messa in onda del trono over. Proprio di recente, sono trapelate delle anticipazioni online che suggeriscono che la puntata odierna sarà molto movimentata. Vedremo una forte discussione tra i due tronisti Michele Loprieno e Armando Incarnato. La lite scoppierà in studio a causa di alcuni ...

Registrazione U&D del 24 aprile - Stefano insulta Tina : 'Fai schifo' - Maria potrebbe censurare : In questi giorni, in particolar modo mercoledì 23 aprile, è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La puntata in questione è stata tra le più movimentate di questa intera stagione. Il motivo di tale sgomento risiede nelle innumerevoli discussioni e segnalazioni che sono pervenute su alcuni protagonisti del talk show. Ad animare maggiormente gli animi ci hanno pensato Stefano e Simona. I due esponenti si stanno ...

Anticipazioni U&D - registrazione 23 aprile : Andrea elimina Giorgia : Si è tenuta ieri 23 aprile una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. In essa non sono mancate le sorprese per i tronisti Andrea Zelletta, Giulia Cavaglia e Angela Nasti, con delle eliminazioni illustri e dei passi indietro clamorosi. Il trono di Andrea è sembrato ancora confuso, soprattutto dopo che lui ha ammesso di avere pensato a lungo a Klaudia in settimana, finendo per deludere ancora Natalia. Giulia aveva ...

Gossip U&D : Manuel - spasimante di Giulia - sarebbe stato visto vicino a un'altra in disco : Cosa ci faceva Manuel Galiano pericolosamente vicino ad una ragazza che non è Giulia Cavaglià l'altra sera? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e Donne da quando sul web hanno iniziato a circolare alcune "foto rubate" al Just Cavalli di Milano. Stando a quello che raccontano alcuni curiosi presenti alla serata, il corteggiatore della torinese si sarebbe scambiato baci e abbracci con una persona, ma c'avrebbe provato anche ...

U&D - Andrea annuncia di essere vicino alla sua scelta : 'E' tra le mie 4 corteggiatrici' : Mancano poco più di due mesi alla fine di questa edizione del Trono Classico di Uomini e Donne, il programma tv di Mediaset in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, condotto dalla conduttrice Maria De Filippi. Al momento il trono più tormentato è quello maschile di Andrea Zelletta, in quanto il tronista originario di Taranto è arrivato quasi alla fine del programma con ancora quattro corteggiatrici. Tuttavia, il ragazzo avrebbe dichiarato alla ...

U&D - contatti telefonici forse tra Angela e Daffrè : a rivelarlo la gaffe di Moser su IG : Grandi discussioni stanno prendendo il sopravvento in rete. A seguito della recente diretta su Instagram di Ignazio Moser (ex concorrente del Grande Fratello e attuale compagno di Cecilia Rodriguez), il pubblico del trono classico di Uomini e Donne appare perplesso. Cosa è successo in queste ultime ore? Ignazio si sarebbe lasciato sfuggire un particolare molto importante che potrebbe ben presto causare non pochi danni all'interno dello studio ...

U&D - Andrea Zelletta vicino alla scelta : 'La donna giusta è tra le mie corteggiatrici' : Mancano circa due mesi alla fine dell'attuale edizione del trono classico di Uomini e Donne, il famoso people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. I tronisti attualmente in studio sono tre: Angela Nasti, Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta. La grande novità che presto interesserà il trono giovanile riguarda proprio quest'ultimo: Andrea sarebbe molto vicino alla scelta e a farlo sapere è stato lo stesso ragazzo che di recente ha ...

Caos U&D - Fabrizio accusa la redazione di averlo minacciato e registrato di nascosto : Ieri, giovedì 18 aprile, si è scatenato un vero e proprio Caos all'interno del trono over di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show delle reti del ''biscione'' Mediaset, condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana e più in particolare di Canale 5, Maria De Filippi. Gli appassionati di questo programma che raduna le dame e i cavalieri del trono over, ricorderanno sicuramente dell'arrivo di un nuovo presunto pretendente per ...

U&D - amore a gonfie vele tra Lorenzo e Claudia : 'Un sogno diventato realtà' : A due mesi dalla scelta al castello, procede a gonfie vele la storia d'amore del tronista Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. La coppia ha rilasciato una lunga intervista ad 'Uomini e Donne Magazine' per parlare di come procede la loro storia d'amore, coronata con una convivenza a Latina, città della corteggiatrice romana. Uomini e Donne: Lorenzo e Claudia sono andati a convivere Claudia e Lorenzo hanno rivelato al settimanale di Uomine e Donne ...

Anticipazioni U&D trono classico - registrato il 15/04 : la Nasti bacia Luca : Ieri 15 aprile è stata registrata a Roma una nuova puntata del trono classico di Maria de Filippi, in cui non sono di certo mancate le sorprese e i colpi di scena, soprattutto nei troni di Andrea Zerletta e Angela Nasti. Il primo infatti è sempre più coinvolto dalle sue quattro corteggiatrici e la seconda ha finalmente baciato uno dei suoi corteggiatori. Andrea bacia quasi tutte le sue corteggiatrici Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini ...

U&D - trono over : Gianni contraddice Tina su una foto di Gemma e lei gli dà uno schiaffo : Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha dato luogo al suo solito show. Come di consueto, la prima persona ad entrare in studio è stata Gemma Galgani. La donna ha fatto un po' il punto della situazione anche se è stata ripetutamente interrotta dall'esuberante opinionista. Tina, infatti, ha preso la parola per informare tutti di essere in possesso di una fotografia di Gemma al mare. La Cipollari, allora, si è diretta ...