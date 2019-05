SIRI SI DIMETTA Ecco perché Salvini deve accettare il diktat di Conte

SIRI : Sala - 'lotta alla mafia è sacra - si dimetta' (2) : (AdnKronos) - Per il sindaco Sala in ogni caso "il governo non penso cadrà" su questa vicenda giudiziaria, sebbene "questo stia diventando un motivo di tensione enorme. Quindi che la risolvano".

SIRI : Sala - 'lotta alla mafia è sacra - si dimetta' : Milano, 2 mag. (AdnKronos) - "In Italia due cose sono sacre: l'antifascismo e la lotta alla mafia. In questo caso io credo che Siri si debba dimettere". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene sul caso del sottosegretario Armando Siri coinvolto in un'inchiesta giudiziaria. "Se io fossi Si

Conte e il caso SIRI : «Si dimetta subito - proporrò la revoca dell’incarico» Video : Il sottosegretario leghista, indagato per corruzione, in una nota: «Sono innocente, ma pronto a dimettermi in 15 giorni». Di Maio: «Non esulto, Contento che il Governo possa andare avanti. Faccio un appello a Salvini: chiuso il caso Siri, parliamoci»

Conte e il caso SIRI : «Si dimetta subito - proporrò la revoca del suo incarico» : Una nota di Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione, ha anticipato la conferenza stampa del presidente del Consiglio

Di Maio attacca la Lega : «Province? Chi le vuole - trovi un altro alleato. SIRI si dimetta» : Luigi Di Maio torna ad attaccare la Lega durante la presentazione del programma europeo del M5s tornando sul tema delle dimissioni di Siri. «Sulla questione morale il M5S non arretra....

SIRI - Bersani vs Senaldi (Libero) : “E’ un bancarottiere fraudolento. Si legga l’art. 54 della Costituzione e si dimetta” : Scontro a Dimartedì (La7) tra il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, e il direttore responsabile di Libero, Pietro Senaldi. Il giornalista fa un paragone tra il caso Siri della Lega e quello di Josefa Idem, l’ex atleta ed ex senatrice del Pd che si dimise da ministro alle Pari Opportunità del governo Letta, dopo le roventi polemiche scatenate dal mancato pagamento dell‘Imu per la sua casa-palestra di Ravenna: “La ...

Caso SIRI - Luigi Di Maio : “Autosospensione non esiste - è presa in giro. Si dimetta” : Continuano i botta e risposta fra gli alleati di governo sul Caso Siri. Luigi Di Maio ha rifiutato l'ipotesi di autosospensione da parte del sottosegretario leghista indagato, definendola una presa in giro. Per Matteo Salvini, invece, non è da paese civile portare avanti dei processi sui giornali o in Parlamento.Continua a leggere

Luigi Di Maio - il ricatto a Salvini e Conte su SIRI : 'Si dimetta o lo mettiamo noi alla porta' : Lo scontro nel governo sul caso Siri si infiamma ancora una volta dopo l'ultimatum di Luigi Di Maio che, in visita a Taranto, lancia un messaggio chiaro su Facebook sia al sottosegretario leghista che ...

Di Maio : 'Il caso SIRI è in odore di Mafia - si dimetta' : Roma, 23 apr., askanews, - 'Non nego c'è una forte discussione nel governo anche tra noi e la Lega perchè il tema del caso Siri non è un tema qualunque'. Lo ha detto a Di martedì il vicepremier Luigi ...

M5s - siluro alla Lega con 4 domande sul blog : "SIRI si dimetta e Salvini spieghi" : Il M5s va apertamente all'attacco della Lega tornando a chiedere le dimissioni del sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione: “Spiegate ai cittadini. Questo comportamento è figlio di un’era che pensavamo ci fossimo messi alle spalle". Salvini lo difende e si difende