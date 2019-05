Salvini attacca i giudici sui migranti E stavolta Di Maio sta col leghista

Caso Siri - Salvini attacca Conte : «Me lo deve spiegare» : Attese le dimissioni del sottosegretario per evitare la conta in Consiglio dei ministri. Pressing nella Lega per rompere

Bologna. Giudici : sì alla residenza ai richiedenti asilo. Salvini l'attacca : "Se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il Tribunale e si candidi con la sinistra. Ovviamente faremo ricorso contro questa sentenza, intanto ...

Boldrini attacca Salvini : “Avrebbe bisogno di qualche lezione…” : Laura Boldrini attacca frontalmente Salvini e lo fa nel corso del dibattito in aula a Montecitorio sulla reintroduzione dell’educazione civica nelle scuole. In primis si rivolge a tutti i parlamentari, invitandoli ad avere un atteggiamento diverso nei confronti anche degli avversari politici: “Diamo un buon esempio quando ci confrontiamo in modo civile e rispettoso pur da posizioni politiche distanti. Ma si dà ai giovani un pessimo ...

Caso Siri - Salvini attacca Conte : «Me lo deve spiegare» : Ferma restando la linea del «governo va avanti», la crisi se ancora non è politica c'è comunque tutta: di rapporti umani e interpersonali, di fiducia tra alleati, «certamente di stima» aggiunge un ...

Torino-Milan 2-0 - Salvini attacca : “Fate giocare la Primavera” : TORINO MILAN 2-0, Salvini contro i rossoneri – Quest’anno ci ha abituato Matteo Salvini a sfoghi “da tifoso” dopo pesanti ko della sua squadra del cuore. Più volte il vice Premier e leader della Lega Nord si è lasciato andare a commenti sulle gare del Milan e, anche questa volta, il noto supporter rossonero non […] L'articolo Torino-Milan 2-0, Salvini attacca: “Fate giocare la Primavera” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Bugani attacca Salvini : "Stupido è chi lo stupido fa" : Il consigliere del M5S e vicecapo della segreteria particolare di Luigi Di Maio lancia un accorato appello all'alleato di governo: "Sei ancora in tempo per dare un segnale chiaro e abbassare la tensione che sta crescendo ogni giorno". Nessun nome o riferimento diretto, ma il...

Salvini attacca Gattuso e lui risponde : "Ha ragione - Milan vergognoso" - Sky TG24 - : Dopo la sconfitta contro il Torino il vicepremier, tifoso rossonero, ha espresso rammarico per la squadra: "Il nostro Milan non c'è più. Cuore, idee, entusiasmo e passione sono rimasti solo agli ...

Milan - Salvini attacca squadra e società : ''Vergogna - fate giocare la primavera'' : Antonio Prisco Duro affondo di Matteo Salvini sui social dopo la sconfitta contro il Torino: ''Vergogna, il nostro Milan non c'è più, fate giocare i ragazzi della primavera'' Il Milan affonda a Torino pregiudicando la corsa alla qualificazione in Champions League e non si è fatto attendere il commento di un tifoso d'eccezione come Matteo Salvini. Subito dopo la sconfitta, Salvini ha espresso tutta la sua inquietudine sul momento di ...

Edmondo Bruti Liberati attacca Matteo Salvini sulla legittima difesa : 'Smontato lo slogan che si può sparare' : 'Il presidente ha escluso ogni illusione di automatismi e presunzioni di legittimità della difesa'. Così l'ex procuratore di Milano, Edmondo Bruti Liberati , in una intervista a Repubblica legge la ...

Edmondo Bruti Liberati attacca Matteo Salvini sulla legittima difesa : "Smontato lo slogan che si può sparare" : "Il presidente ha escluso ogni illusione di automatismi e presunzioni di legittimità della difesa». Così l'ex procuratore di Milano, Edmondo Bruti Liberati, in una intervista a Repubblica legge la lettera alle Camere di Sergio Mattarella. "È una legge demagogica e sgangherata e Mattarella ha indicat

Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini - scontro sulle province : 'Per me si tagliano - ora chiedete alla Lega' : Peccato che il tavolo sia composto dalla Lega e dallo stesso Movimento 5 stelle, con il sottosegretario al Viminale del Carroccio Stefano Candiani e con la grillina viceministro dell'economia Laura ...

Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini - scontro sulle province : "Per me si tagliano - ora chiedete alla Lega" : Ormai pur di attaccare Matteo Salvini, il vicepremier grillino Luigi Di Maio si attacca a tutto. Ora alla riforma sulle province: "Per me le province si tagliano. Punto. Ogni poltronificio per noi deve essere abolito. Efficienza e snellimento, questi devono essere i fari. Questa è la linea del M5S.

Amministrative : Miccichè (Fi) attacca Di Maio e Salvini in Sicilia 'Mischini...' : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - "In Sicilia sono arrivati insieme Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il primo dice che ci libererà dalla mafia. Mischino, non lo sa che dalla mafia noi Siciliani ci stiamo liberando da soli, dopo decenni di lotte e a caro prezzo. L’altro continua a parlare di reddito di c

Milan - Salvini attacca Leonardo e ironizza : “Voglio che mio figlio veda vincere qualcosa prima di andare in pensione” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, stamani a Motta Sant’Anastasia per un comizio elettorale, ha lanciato una stoccata a Leonardo in risposta a chi gli chiedeva un commento sull’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia. “Leggevo l’intervista a Leonardo che chiedeva la sospensione della partita dell’altra sera per qualche coro di qualche imbecille. I cori di qualche imbecille non vengono sospesi ...