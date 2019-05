Nuoto di fondo | Gregorio Paltrinieri vince in solitaria la 10 km dei campionati USA delle

oasport

(Di venerdì 3 maggio 2019) Ormai lo conosciamo:ama le sfide e, dopo i successi in piscina nei 1500 stile libero, il suo grande sogno è anche quello di essere una figura dominante nelle acque libere. Per questo, per fare ulteriore esperienza, Greg ha scelto di partecipare ainazionali statunitensi didi, in programma a partire da quest’oggi nella riserva naturale di Key Biscayne a Miami. L’azzurro si è esibito quest’oggi nella 10 km, distanza olimpica sulla quale si sta preparando da alcune stagioni.Reduce dal terzo posto a Chun’An (Cina) e dal secondo ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), citando i podi dell’anno scorso nelle World Series, al carpigiano mancavano un po’ il successo dopo essersi preso questa soddisfazione alle Universiadi di Taipei del 2017. Ebbene, nelle acque calde della Florida è andato in scena lo show del caimano ...

