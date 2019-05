Malattie rare | subdole perché diagnosticate in ritardo Come scoprire la distrofia di

"Io per lei" : cuori di biscotto per aiutare la ricerca sulle Malattie rare : Sabato e domenica 4 e 5 maggio in oltre 1.600 piazze in tutta Italia sarà possibile sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare con la campagna 'Io per lei', lanciata in occasione della festa ...

Per la Festa della Mamma - Cuori di Biscotto nelle piazze italiane per sostenere la ricerca sulle Malattie genetiche rare : In più di 1.600 piazze in tutta Italia saranno di nuovo protagoniste le “mamme rare” che ogni giorno affrontano le difficoltà delle malattie genetiche dei loro bambini: il 4 e il 5 maggio torna infatti “Io per lei”, la campagna di primavera di Fondazione Telethon e UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone con patologie ...

Le cure per le Malattie rare e i fondi per pagarle : il problema della sostenibilità : In un recente Convegno, tenutosi all’Istituto Superiore di Sanità, si è discusso del problema emerso negli ultimi anni nel campo delle malattie rare: la “sostenibilità” delle cure. I fondi a disposizione potranno coprire le necessità di cura dei malati? Per ora si scarica in parte il problema sulle Regioni, che non sempre fanno fronte. Anche se le prime relazioni del Convegno avevano l’obiettivo di evidenziare in positivo l’aumentata ...

Malattie rare : le 40 associazioni chiedono chiarimenti al Ministero : Dopo i recenti provvedimenti sulla riabilitazione ospedaliera sui quali il Ministero della Salute è stato chiamato a rispondere ad un'interpellanza parlamentare, il mondo associativo delle Malattie ...

Malattie rare - in arrivo nuove terapie sempre più specifiche : il convegno oggi all’Istituto Superiore di Sanità : Si è aperto stamattina presso l’Aula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità a Roma il convegno “L’accesso al mercato dei farmaci per le Malattie rare: nuove sfide e priorità per il Sistema Sanitario Nazionale – III EDIZIONE”. Un bilancio tra ricerca scientifica e sostenibilità economica sulle opportunità offerte dal progresso scientifico e sulle sfide future delle ATMP. Il settore delle Malattie rare rappresenta una reale sfida per il ...

Malattie rare : Giornata mondiale dell’emofilia - in Italia più di 5mila pazienti : In Italia sono più di 5 mila le persone con emofilia. “Più precisamente, nell’ultima rilevazione 2017 sono 4.179 i pazienti affetti da emofilia A e 898 quelli affetti da emofilia B“. Sono i dati aggiornati, in occasione della 15ª Giornata mondiale dell’emofilia, del Registro nazionale delle coagulopatie congenite emorragiche, attivo dal 2005 all’Istituto superiore di sanità (Iss). L’emofilia è la coagulopatia ...

Malattie rare : caratteristiche e diagnosi : Avere un figlio cambia inevitabilmente la vita dei genitori. Già durante la gravidanza il primo pensiero è la salute del nascituro. Per questo le coppie possono scegliere di effettuare un test genetico preconcepimento per scoprire se sono portatori sani di qualche malattia genetica rara che può essere trasmessa ai figli. Una malattia genetica è definita rara quando il numero dei casi in una determinata popolazione non supera una soglia ...

Malattie rare. Nasce la partnership fra Iss e centri clinici del sud : Il numero di Malattie rare ad oggi conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7mila e le 8mila, ma si tratta di una cifra destinata a crescere con l'avanzare della scienza e, in particolare, della ricerca genetica. In Italia si stimano 20 casi di Malattie rare ogni 10mila abitanti e ogni anno sono circa 19mila i nuovi casi segnalati. Il 20% delle patologie ...

Malattie rare : al Senato prosegue la battaglia senza colore politico nell’interesse dei pazienti : Un confronto proficuo e un buon esempio di collaborazione tra le istituzioni per agire in modo pragmatico e creare un sistema sostenibile per ampliare progressivamente l’accesso alla diagnosi e alla cura delle Malattie rare. La ricerca di una migliore qualità di vita e prospettive concrete per tutti i pazienti senza correre il rischio di perdere il supporto sinora prestato dalle realtà e dagli operatori impegnati in soccorso della gestione ...

Malattie rare e farmaci orfani : al Senato prosegue la battaglia : Il numero di Malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7mila e le 8mila, con le donne maggiormente colpite, ma è una cifra che cresce con l'avanzare della scienza e, in particolare, ...

Malattie rare - Sma : screening neonatale e terapia nel Lazio : E’ difficile gattonare, sedersi e stare in piedi, controllare il collo e la testa; nei casi più gravi, anche deglutire e respirare. Questa è l’atrofia muscolare spinale (Sma), malattia genetica rara per la quale si sono fatti oggi importanti passi avanti: nel Lazio si potrà diagnosticare fin dalla nascita e curare con più efficacia. Ora serve “garantire l’accesso al farmaco in tutta Italia (al momento in 15 ...

L'importanza delle ricerca per sconfiggere le Malattie rare - un convegno con Elena Catteneo : ... che ha ottenuto riscontri positivi a livello locale, ma non solo: basti pensare che la conferenza ha trovato spazio anche sull' Almanacco della scienza , mensile pubblicato dal CNR, Consiglio ...

Nelle acque termali di Comano scoperti ceppi con proprietà antibatteriche : potrebbero curare Malattie della pelle : Nell’acqua termale di Comano, in Trentino, sono stati individuati oltre cento ceppi batterici, alcuni dei quali hanno dimostrato proprietà immunomodulanti e antibatteriche in grado di degradare materiali come la cheratina. La scoperta è stata portata a termine grazie ad una ricerca condotta dal Cibio dell’Università di Trento e pubblicata sulla rivista ‘Microbiome‘. I microorganismi scoperti, molti dei quali sconosciuti ...