L' Italia non è un Paese per donne | un femminicidio ogni tre giorni

Giro d'Italia 2019 - Valverde non ci sarà : Pochi caratteri su Twitter per una notizia che si temeva: Alejandro Valverde non sarà al via del Giro d'Italia 2019 l'11 maggio da Bologna . A costringere il campione del mondo a rinunciare alla corsa rosa sono le conseguenze della caduta durante la ricognizione alla Liegi-Bastogne-Liegi, nella quale si è poi dovuto ritirare: l'edema all'osso sacro non è ancora stato ...

Toninelli apre ad Atlantia : «AlItalia non va mischiata con ponte Morandi» : ... ma vanno tutelate le istituzioni e l'immagine del governo del cambiamento che ha bisogno della fiducia e del consenso degli italiani che la politica aveva perso». 25 aprile 2019 Lo ha detto Danilo ...

Tria sull'Italia : "Non siamo in recessione. Economia solida nonostante debolezze strutturali" : " Non siamo in recessione ", afferma il titolare dell'Economia, definendo l'Economia italiana "solida" a dispetto delle "storiche debolezze strutturali, che non sono scomparse perché nulla ancora le ...

Un capitale sociale da valorizzare - non punire. Un civil compact per Europa e Italia : Il professor Zamagni lancia la proposta di un 'civil compact' in sede europea «un progetto sull'economia civile che guardi ai prossimi decenni». La trovo una proposta bellissima e confido possa ...

Medagliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. Italia nona con 33 medaglie : Mancano ancora due anni, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo ...

Giro d’Italia 2019 - chi sarà la madrina? Ancora non è stata annunciata : Nonostante l’imminente partenza del Giro d’Italia 2019, in programma nella giornata di sabato 11 maggio da Bologna, l’organizzazione non ha Ancora comunicato il nome della madrina della 102a edizione della Corsa Rosa. La storica figura rappresenta una vera e propria istituzione nell’immaginario popolare legato all’evento, ma quest’anno potrebbe essere messa da parte. Nella consueta cerimonia di presentazione ...

Reddito di cittadinanza - l’affondo di Matteo Salvini al M5s : “Non fa ripartire l’Italia” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, lancia una critica al Reddito di cittadinanza e, di conseguenza, ai suoi alleati di governo del Movimento 5 Stelle che hanno fortemente voluto questa misura: "Il Reddito di cittadinanza non fa ripartire l’Italia. Ridurre le tasse è l’unico modo per far ripartire il Paese".Continua a leggere

AlItalia - due anni di ulteriori guai. La situazione non si sblocca : troppo indebitata per accasarsi : "Abbiamo tanti fronti aperti al momento che non possiamo pensare di impegnarci su un altro fronte così complesso come Alitalia". Dopo giorni di proroga delle proroghe l'ad di Atlantia, Giovanni ...

Salvini : "L'Italia riparte con il taglio delle tasse - non col reddito di cittadinanza" : Il vicepremier ha anche mandato un avviso agli alleati, augurandosi che "nel governo, per la parte non leghista, nessuno rallenti" la flat tax.

Torino - 14enne Great fa il record Italiano di salto con l’asta ma (per ora) non vale : non può avere ancora la cittadinanza : Il record messo in discussione perché non è cittadina italiana. Questa la storia di Great Nnachi, la 14enne che sabato 27 aprile ha battuto il primato italiano di salto con l’asta tra le cadette (14-15 anni) senza però avere ancora la nazionalità. Come racconta La Repubblica, la giovane atleta è nata a Torino da genitori nigeriani e sabato scorso ha saltato 3,70 metri stabilendo il nuovo primato nazionale a 21 centimetri dal record del ...

