Juventus | incontro con l' Inter per Icardi | si tratterebbe sul prezzo

Calciomercato - Juventus ed Inter fanno affari : incontro a Londra per Icardi! : La Juventus ci prova: Mauro Icardi potrebbe lasciare l’Inter al termine di questa travagliata stagione condizionata dalle liti Interne con tecnico e spogliatoio Il futuro di Mauro Icardi resta in bilico, nonostante il reintegro in rosa all’Inter avvenuto da qualche settimana. Le parti stanno proseguendo a braccetto sino a fine stagione, ma la rottura creatasi sembra non essere sanabile, almeno per il momento. In questo scenario ...

Juventus-Torino - Allegri annuncia il futuro : incontro con Agnelli! : JUVENTUS TORINO Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Juventus e Torino, ha colto l’occasione per sottolineare alcuni rivelazioni sul suo prossimo futuro. Dichiarazioni sibilline che suonano come una conferma parziale e non scontata. 50% di possibilità di vedere il tecnico bianconero sulla panchina della Juventus in vista della prossima […] More

Juventus-Torino - Allegri in conferenza : “Futuro? Prima incontro Agnelli” : JUVENTUS TORINO, Allegri in conferenza – C’è particolare attesa per la conferenza stampa di oggi di Massimiliano Allegri. Se non bastasse l’argomento, il derby della Mole, e la conseguente importanza del match (soprattutto per il Torino, che mai come quest’anno sogna e spera di battere i bianconeri) a dare maggiore interesse all’incontro delle 14:00 ci […] L'articolo Juventus-Torino, Allegri in conferenza: ...

Juventus - “Sky” : clamoroso - Agnelli-Allegri incontro immediato : AGNELLI ALLEGRI- Come riportato da “SkySport”, Agnelli e Allegri potrebbero decidere di incontrarsi in maniera immediata prima del calcio d’inizio del derby. Un incontro in programma entro le prossime 48 ore, il quale sancirà in maniera ufficiale il futuro. La sensazione è che le due parti abbiano voglia e interesse di proseguire insieme in vista […] More

Juventus - incontro Agnelli-Allegri : ci siamo - data e nuovo scenario : Juventus AGNELLI ALLEGRI- Come accennato nei giorni scorsi, Agnelli e Massimiliano Allegri si incontreranno nei prossimi giorni per decidere il prossimo futuro bianconero. Un incontro faccia a faccia per valutare attentamente il da farsi. Come annunciato dallo stesso presidente bianconero, e come confermato dallo stesso Allegri, la sensazione, e la volontà delle due parti, sarebbe […] More

Calciomercato Juventus - incontro Agnelli-Allegri la prossima settimana? : In questa stagione è arrivata l'ennesima Supercoppa nonché l'ottavo scudetto consecutivo, il quinto della gestione Allegri. Ci sono state però l'eliminazione ai quarti di finale di Champions League ...

Juventus-Manolas : incontro tra le parti. Il difensore ha detto sì : JUVENTUS MANOLAS – Potrebbe essere Kostas Manolas il prossimo colpo della Juventus. Il difensore greco, che negli anni passati ha più volte dichiarato il suo amore per i colori giallorossi rifiutando offerte da altre squadre, nel prossimo luglio è dato come forte indiziato a diventare bianconero. Sono tre gli aspetti da non sottovalutare che ci […] L'articolo Juventus-Manolas: incontro tra le parti. Il difensore ha detto sì proviene ...

Zaniolo-Juventus - retroscena : incontro tra Paratici e l’agente del giocatore : ZANIOLO JUVENTUS – Buone notizie sul fronte Zaniolo, adesso i tifosi sognano il grande colpo.La Juventus, dopo la gara contro l’Ajax, comincia già a studiare la situazione per la sessione di calciomercato estiva. Secondo indiscrezioni, infatti, Fabio Paratici si starebbe muovendo per capire la fattibilità della trattativa, con la Roma, per arrivare al centrocampista Nicolò Zaniolo. A legittimare l’interesse bianconero c’è la ...

Joao Felix-Juventus - Paratici ha scelto il portoghese : incontro con Mendes : Joao FELIX JUVENTUS- Come trapelato nelle ultime ore, e come evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta monstre per Joao Felix. Un affondo reale e concreto che Paratici proverà a mettere in atto già nelle prossime settimane. Pronto l’incontro con Mendes, procuratore del giocatore, per […] More

Joao Felix-Juventus - incontro tra Mendes e Paratici : arriva la svolta : Joao Felix-Juventus – Notte fonda per la Juventus sul palcoscenico della Champions League, con la squadra di Allegri che esce per mano dell’Ajax e manca l’accesso alle semifinali. I bianconeri sono però pronti a ripartire e programmare un nuovo assalto alla massima competizione europea che manca dal 1996. Sul mercato continuano le mosse del Paratici per costruire la Juve che verrà, con […] More

«La Juventus non vuole un'asta per Felix : incontro con Mendes in agenda» : ROMA - ' Jorge Mendes e Fabio Parataci si incontreranno questa settimana per gettare le basi per una trattativa ', sottinteso, per Joao Felix : è questa la frase-chiave contenuta in un articolo ...

Juventus - incontro con Mendes : ecco il prezzo di Joao Felix : Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport , oggi sarebbe previsto un incontro con il procuratore di Joao Felix, Jorge Mendes , per parlare del talento portoghese. La clausola è fissata a 120 milioni , ma la Juventus, grazie al ...

Calciomercato Juventus - obiettivo João Felix : nuovo incontro con Mendes? : I tre gol segnati in Europa League all'Eintrach Francoforte e le sue lacrime di gioia hanno fatto il giro del mondo , confermando di fatto le prime sensazioni: parliamo di un possibile fenomeno. Lui ...

Ajax " Juventus - Cristiano Ronaldo sfoggia le meches bionde per l'incontro - Sky TG24 - : In occasione della partita valida per i quarti di finale d'andata di Champions League ad Amsterdam, l'attaccante portoghese ha cambiato il proprio look dando un tocco di colore ai suoi capelli, come ...